Black Dragons scheitern an der „Reisegruppe gefährlich“

Wo der Teambus mit den gelben Nummernschildern aufkreuzt, wissen die Gegner: Gefahr ist in Verzug. Die Tilburg Trappers, die einen Großteil der niederländischen Nationalmannschaft stellen, sind, seit sie in der Eishockey-Oberliga Nord mitspielen dürfen, dort das sportliche Nonplusultra. In ihrer ersten Saison wurden sie Oberligameister, es folgten direkt zwei weitere Titel, auch wenn ihnen der Verband den Aufstieg in die DEL2 verwehrte. Die Nordstaffel schlossen sie drei von fünf Mal als Erster ab.

Insofern ist es, gerade für einen Außenseiter der Liga wie die TecArt Black Dragons Erfurt, ein Feiertag, wenn sie gegen die Niederländer punkten. So geschehen in der letzten Saison, als sie daheim sogar nach Verlängerung gewannen.

Selten schien die Chance auf einen Sieg größer als am Freitagabend. Und das, obwohl den Erfurtern wegen des Zuschauerverbots die Unterstützung ihrer Fans in der Kartoffelhalle fehlte. Doch durch die Corona-Regeln in ihrem Heimatland haben die Tilburger derzeit zwei klare Wettbewerbsnachteile gegenüber ihren Oberligakonkurrenten. Zum einen dürfen die Trappers seit 14. Oktober in ihrer Halle nicht mehr regulär trainieren. „Wir müssen unsere Eisfläche in vier kleine Felder teilen, um nicht gegen die Regeln zu verstoßen“, erklärte Tilburgs Teammanager Jack de Kort. „Damit wir wenigstens einmal in der Woche normal trainieren können, fahren wir dafür nach Deutschland, ins 160 Kilometer entfernte Wesel, für eine Anderthalb-Stunden-Einheit.“

Kein normales Training und 7000 Reisekilometer im November

Das Reisen in ihrem Bus ist den Tilburgern nur allzu vertraut. Wegen ihres zweiten Nachteils, der Tatsache, dass sie derzeit keine Heimspiele in ihrem 2500 Zuschauer fassenden Ijssportcentrum austragen dürfen, glüht der Tacho. „Im November werden es wohl 7000 Kilometer“, überschlug de Kort. Doch die Spieler würden sich darüber nicht beschweren, „sie sind einfach froh, überhaupt spielen zu dürfen“.

Wie froh sie darüber sind, zeigten sie bereits in ihren ersten beiden Saisonspielen, in denen sie sowohl bei den Hannover Indians (4:1) als auch bei Aufsteiger Hamm (2:1 nach Penaltyschießen) die Oberhand behielten.

Und auch die Drachen konnten die Gunst der Stunde gegen die „Reisegruppe gefährlich“ nicht nutzen. Gewohnt abgezockt spielte der Meister seinen Stiefel runter und zeigte, dass er gut und eingespielt genug ist, um den aktuellen Widrigkeiten zu trotzen.

Dabei begann das Spiel ausgeglichen und sogar mit den gefährlicheren Aktionen der Gastgeber. Doch Keil zielte knapp drüber (7.), Bosas scheiterte, nachdem er sich stark durchgesetzt hatte, an Torwart Leeuwesteijn (12.). Nachdem Erfurts Goalie Kessler mit toller Schlägerparade das 0:1 verhindert hatte, traf Hessels für den Favoriten (16.). In Überzahl verpasste Schüpping zweimal hauchdünn den Ausgleich.

Im zweiten Drittel wirkt es wie ein Klassenunterschied

Im zweiten Drittel zeigten die Gäste dann ihre ganze Klasse, während die Drachen zu ungenau agierten und kaum für Entlastung sorgen konnten. Mit einem tollen Solo, bei dem er den Puck abschließend über Kesslers Schoner hob, erhöhte de Hondt auf 0:2 (26.). Derselbe Spieler hielt vier Minuten später den Schläger in de Bonths harmlosen Schuss und ließ die Scheibe so zum 0:3 über die Linie hoppeln. In dieser Phase wirkten die Erfurter wie ein hilfloser Sparringspartner, der ohne helfende Fanunterstützung darauf zu warten schien, dass sein Trainer das Handtuch wirft. Kurz waren sich wohl auch die Niederländer ihres klaren Punktsieges zu sicher. Das nutzte Bosas, um Fischers abgeprallten Fernschuss zum 1:3 über die Linie zu drücken (39.). Die kurze Drachenhoffnung zerstob, als der schön freigespielte de Bonth den Puck 3,9 Sekunden vor der zweiten Drittelpause platziert zum 1:4 ins Netz knallte.

Trotz dieses vermeintlichen K.o.-Schlags fanden die Erfurter im Schlussdrittel den Mut, es weiter zu versuchen. Ein richtiger Sturmlauf wurde es aber nicht, dafür verteidigten die Männer in Gelb gut. Unaufgeregt und souverän untermauerten die Trappers den Anspruch ihres Teammanagers, auch in dieser Saison die Hauptrunde der Nordstaffel als Erster abzuschließen – es wäre das vierte Mal in Folge. Sie ließen die Erfurter sich noch ein bisschen austoben, setzten selbst gefährliche Konter und verteidigten den 4:1-Vorsprung bis zum Schluss.

So machte sich der Teambus mit den gelben Nummernschildern wieder mal auf eine weite Heimreise (527 Kilometer). Wieder mal mit drei Punkten im Gepäck.