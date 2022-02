Black Dragons setzen noch aus

Re-Start am Sonntag? Nach dem zweiten Corona-Ausbruch in den eigenen Reihen binnen kurzer Zeit wollen die Black Dragons (links: Kyle Beach) am Sonntag wieder spielen.

Erfurt. Der Erfurter Eishockey-Oberligist kann coronabedingt auch am Freitagabend in Hamburg nicht antreten, hofft aber auf das Heimspiel am Sonntag gegen Diez-Limburg.

Die Corona-Zwangspause für die TecArt Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga Nord hält an. Da im Laufe der Woche weitere PCR-bestätigte positive Fälle im Spielerkreis hinzugekommen waren, hatte der EHC Erfurt bei der Liga beantragt, das Duell am Freitagabend beim Tabellennachbarn Crocodiles Hamburg abzusetzen.

„Wir wären gegen Hamburg nicht spielfähig gewesen, hoffen aber, das am Sonntag wieder zu sein“, stellt Erfurts sportlicher Leiter Henry Tews angesichts einiger bis dahin zurückerwarteter Spieler eine Rückkehr in den Spielbetrieb mit dem Heimspiel am Sonntagnachmittag (16 Uhr) gegen die EG Diez-Limburg in Aussicht.

Durch zwei kurz hintereinander folgende Corona-Ausbrüche haben die Drachen, die auf Platz acht stehen, bisher acht, inklusive dem gegen Hamburg neun Spiele verpasst.