Black Dragons verpflichten Hochkaräter

Vor zwölf Jahren zählte er zu den vielversprechendsten Eishockey-Talenten weltweit, nun versucht er sein Glück bei den Black Dragons Erfurt: Kyle Beach. Der 30-jährige kanadische Flügelstürmer besetzt die zweite Ausländerstelle beim Erfurter Oberligisten, die durch den kurzfristigen, coronabedingten Verzicht von Tyler Mosienko vakant geworden war. Angesichts seiner Vita – 2008 beim Draft der weltbesten Liga NHL an elfter Stelle ausgewählt, später in der ersten österreichischen und zweiten deutschen Liga aktiv – ist Beachs’ Verpflichtung für die Drachen ein echter Transfercoup.

In ihren ersten beiden Testspielen – noch ohne Beach – deuteten die Erfurter ihr Potenzial gegen den Süd-Oberligisten Selb an. Gerade am Freitag zeigten sie eine starke Leistung und verloren in Selb erst im Penaltyschießen. Am Sonntag folgte in heimischer Halle gegen vor allem im zweiten Drittel starke Gäste eine 1:4-Niederlage.