Blacky Cup mit 170 Schwimmern, aber ohne Zuschauer

Erfurt. Traditionswettkampf zu Ehren des verstorbenen ESSC-Trainers Gunter „Blacky“ Schwarz hätte theoretisch mit doppelt so vielen Teilnehmern starten können.

Nach der coronabedingt abgespeckten Variante im vergangenen Jahr wird der Blacky Cup des Erfurter SSC an diesem Wochenende wieder an zwei Tagen mit Pokalen ausgetragen. Etwa 170 Schwimmer aus 30 Vereinen werden zum Traditionswettkampf zu Ehren des langjährigen Trainers Gunter „Blacky“ Schwarz erwartet, „wobei wir locker doppelt so viele Anfragen hatten“, meinte ESSC-Trainer Gerald Stern.

Zuschauer sind diesmal nicht zugelassen, da neben den Sportlern auch etwa 30 Kampfrichter sowie Helfer und Betreuer in der Matthes-Halle Platz finden müssen. Die Wettkämpfe finden Samstag von 11 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr statt.