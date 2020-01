Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blau-Weiß Eisenach startet optimal ins neue Jahr

Nach fast zweimonatiger Pause startete Blau-Weiß Eisenach mit einem brisanten Doppelspieltag in die Rückrunde der 1. Tischtennis-Bezirksliga Süd. Der Tabellenführer meisterte die Auswärtsaufgaben bei seinen Verfolgern TTV Hildburghausen II (8:4) und TTV Wasungen/Schwallungen (8:5) erfolgreich und hat damit die Tür zum Staffelsieg weit aufgestoßen.

Ein perfektes Wochenende erlebte dabei Christian Schiek. Eisenachs Nummer eins blieb an beiden Tagen ungeschlagen und hatte mit jeweils 3,5 Punkten riesigen Anteil am Doppelsieg. Schieks tolle Form war umso wichtiger, da seine Teamkollegen Thanachot Mankong nach einer Verletzung und Matthias Göpel nach einer Grippe mit Trainingsrückstand ins Rennen gingen. In Hildburghausen war Göpel dies im ersten Einzel noch anzumerken, doch dann lief es für ihn besser. Er bezwang Julian Truckenbrod und band mit einem weiteren 3:1 über Hildburghausens Nummer eins, Michael Knittel, den Sack zu.

Am Sonntag ging es nach Schwallungen, wo es für die Wartburgstädter in den vergangenen Jahren nichts zu holen gab. Wie tags zuvor konnten die Eisenacher beide Doppel gewinnen. Der Vorsprung wurde in der ersten Einzelrunde durch Siege von Schiek (3:1 gegen Frank Wachs) und Göpel (3:2 gegen Tobias Raßbach) gehalten. Im Spitzenspiel zeigten Schiek und Malsch sehenswerte Ballwechsel. Schiek glich beide Satzrückstände aus, hielt Malsch im Entscheidungssatz auf Abstand und gewann verdient 11:7. Da aber Mankong klar und Göpel denkbar knapp verloren, blieb es ein enges Match. Roman Oderbach hatte seine Nerven in Zaum und setzte sich gegen Raßbach im Entscheidungssatz mit 14:12 durch. Schiek krönte anschließend mit seinem 3:0 über Peter Latka seine bärenstarke Leistung, womit den Gästen ein Punkt schon sicher war. Göpel verpasste gegen Malsch die Entscheidung, für die schließlich Oderbach mit dem 3:1 gegen Wachs sorgte.

Blau-Weiß: Schiek 7, Mankong 1, Göpel 4, Oderbach 4.