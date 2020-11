Kirmessonntag in Moßbach und doch kein Festtag. Um 14 Uhr schickte Dirk Läsker seinen (vorerst) letzten Anpfiff in den Fußballhimmel. Für 90 Minuten erstickte er wenigstens kurzzeitig die erregten Diskussionen über den Sinn und Unsinn des Lockdowns im Amateursport.

270 zahlende Zuschauer waren gekommen, um nochmals ihren geliebten Sport live zu erleben. Zum Abschluss das Derby gegen den großen Nachbarn aus der Orlastadt – was konnte es Besseres geben. Das zuvor gemeinsam eingenommene Kirmesessen lag wohl schwerer im Magen, als erwartet, denn die erste Viertelstunde spielten die Neustädter Katz und Maus mit der Herzog-Elf. Da verwundert es schon, dass das 1:0 der Gäste durch Opel einem Elfer entsprang.

Der für den verletzten Stammkeeper Lange im Tor stehende Maximilian Jünger versuchte sich als Feldspieler, verlor das Leder und foulte zuvor (11.). Bis dahin gab’s Chancen satt zur Führung durch Köhler (1.), Szalek (2.) und Badermann, der das Aluminium traf (4.). Das sah auch Kapitän Timo Grau so: „Wir hätten eigentlich nach fünf Minuten gefühlt 0:5 hinten liegen können“.

Moßbacher machen es spannend

Dennoch erzielte er fast wie aus dem Nichts den Ausgleich als er eine Ecke mustergültig einköpfte (16.). Neustadt schüttelte sich aber nur kurz und erzielte nach einem Moßbacher Ballverlust durch Robin-Lee Engler die erneute Führung (19.). Nach einem Doppelschlag durch Badermann (27.) und Szalek, der einen Abpraller vor seine Füße dankend annahm (28.), gab keiner einen Pfifferling mehr auf die Gastgeber.

Doch auch die Herzog-Elf kann Doppelschlag und kämpfen. Verfehlte zunächst Thümmel am langen Pfosten blank stehend aus Nahdistanz (35.), so schlug ein von Grau an der Mittellinie getretener Freistoß vorbei an Freund und Feind neben dem Pfosten zum 2:4 ein (37.).

Und als Felix Neupert nach einem dynamischen Solo zum 3:4 einnetzte (38.), war das Spiel wieder offen. In der 70. Minute setzten die Blau-Weißen zum entscheidende Gegenzug an. Badermanns Eingabe wurde nicht resolut geklärt, so dass der eingewechselte Bursuc leichtes Spiel hatte und das 5:3 für seine Farben erzielte. „Mein Glückwunsch geht nach Neustadt. Der Sieg ist hochverdient, weil sie von Anfang an das bissigere Team waren. Uns wurden heute die Grenzen aufgezeigt“, so Trainer Jens Herzog.

Nach 92 Minuten nahm Dirk Läsker sein (vorerst) letztes Mal die Pfeife in die Hand und schickte mit dem Schlusspfiff die Teams in die Kabinen und in eine ungewisse Zukunft. Es droht eine weitere Desaster-Saison wie im Frühjahr. Jens Herzog ist überzeugt: „Das war bestimmt unser letztes Spiel dieses Jahr. Es ist schwer in dieser Zeit, sich weiter zu motivieren, ein Ziel vor den Augen zu haben, sowohl sportlich, als auch privat.“