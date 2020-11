Fußball: Blitzstart ebnet Ohrdruf den Weg zum Sieg

Das hat man auch nicht alle Tage: Mit Thomas Giehl und und Christian Stieglitz fanden gleich beide Trainer positive und negative Ansätze ihrer Elf. Dieses Kuriosum kam jedoch nicht von ungefähr und war einem mitunter etwas merkwürdigen Spielverlauf geschuldet. Schnelle Zwei-Tore-Führung Ohrdruf, in der Folge klarste Chancen auf beiden Seiten, viel Druck Nords, belohnt mit dem Anschluss, und ein „Über-die-Zeit-retten-der-Führung“ durch die Hausherren – für ein letztes Spiel vor der Zwangspause bot das Duell der beiden Aufsteiger erfrischenden Offensivfußball und beste Unterhaltung.

„Der Blitzstart hat uns natürlich in die Karten gespielt. Am Ende war es aber kein schönes Spiel mehr. Wir haben die Bälle zu einfach hergegeben, die Kontermöglichkeiten schlecht ausgespielt“, befand FSV-Coach Thomas Giehl, während Christian Stieglitz individuelle Fehler als ausschlaggebendes Argument pro Ohratal ausmachte. „Ich bin nicht unzufrieden, die Niederlage war am Ende unglücklich. Viel Ballbesitz zählt leider nicht, daran müssen wir arbeiten. Der letzte Pass hat gefehlt“, sagte er.

Nach dem Wechsel nahm die Dominanz der Gäste zu

Die spielstarken Gäste aus Erfurt schienen gedanklich noch gar nicht auf dem Platz zu sein, da stand es nach acht Minuten bereits 2:0 für Ohrdruf. Zunächst traf Philipp Kiebert einen an ihm verschuldeten Freistoß aus 20 Metern flach ins Eck, wobei Nord-Keeper Kevin Schoepe einen unglücklichen Eindruck machte, da der Ball im Torwarteck einschlug (2.).

Wenig später konterten die Gastgeber und schickten Steven Reinhold, dessen Rechtsflanke Marty Jung mit einer Kopfball-Bogenlampe über Schoepe hinweg verwandelte (8.). Bis dahin rannte der FC Erfurt Nord nur hinterher und fiel mit kleinen Fouls auf.

Doch durch dieses zweite Tor waren auch die Gäste im Spiel angekommen. Über den agilen Alexander Ost initiierte die Stieglitz-Elf schöne Stafetten und kreierte Chancen, blieb aber lange Zeit glücklos. Ost scheiterte an Keeper Oliver Apel (15.), Florian Maulhardt testete das Aluminium doppelt (28./32.). Auf der Gegenseite vergaben Jung und Niklas Beese die Vorentscheidung (34./37.).

Nach dem Wechsel nahm die Dominanz der Gäste zu. Ohrdruf sah sich bisweilen tief in die eigene Hälfte gedrängt, stand dafür aber in der Verteidigung sicher und bereinigte brenzlige Situationen mit viel Einsatz. Allerdings ging dies zu Lasten der Offensive. Durch die Umstellung auf einen Stürmer kamen die herausgespielten Bälle fast postwendend zurück.

Die Bemühungen Nords wurden schließlich in der 75. Minute belohnt, als Maulhardt einen Freistoß aus etwas über 20 Metern sehenswert in den Winkel setzte. Es folgte eine umkämpfte Schlussphase, in der Ohrdruf mit Mann und Maus verteidigte, Nord aber nicht mehr die entscheidende Lücke fand und so ein mögliches Remis verpasste.

Mit der nun folgenden Pause gehen beide Mannschaften ähnlich um. „Die Jungs sollen sich regenerieren. Sie bekommen einen kleinen Plan mit, um sich individuell fitzuhalten“, sagte Stieglitz.

Ein ähnliches Konzept verfolgt Giehl mit seinen Jungs. „Ich gebe ihnen Hausaufgaben mit. Aber eigentlich würde ich jetzt gerne weitermachen. Wir sind jetzt gerade auf einem guten Weg.“