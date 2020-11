Blutgrätsche im Thüringer Fußball durch Corona

Erst einmal aus und vorbei: Die Corona-Pandemie grätscht dem Thüringer Fußball rüde in die Beine.

Gerade für die Traditionsclubs des FC Carl Zeiss Jena und des FC Rot-Weiß Erfurt kommt die verordnete Zwangspause zur Unzeit. Während der vor einem halben Jahr noch nicht für möglich gehaltenen Gipfelsturm der Landeshauptstädter in der Oberliga auf Rang drei ein vorübergehendes Ende findet, muss der Jenaer Regionalligist mindestens einen Monat mit der Gewissheit leben, doch nicht zu den absoluten Spitzenteams zu zählen.

Und es ist eine gehörige Portion Ungewissheit dabei, wie es überhaupt weitergeht. Während in manchen Sportarten der Spielbetrieb sogar schon ganz abgebrochen wurde, schwindet auch in den höchsten Fußballligen mit Thüringer Beteiligung der Glaube an eine reguläre Saison. Ohne Mannschaftstraining scheint ein Neustart im Dezember ausgeschlossen. NOFV-Vizepräsident Hermann Winkler sprach gar schon davon, nur die Hinrunde spielen zu lassen und dann einen Quotienten-Meister zu küren.

Sportlich fair ist das freilich nicht. Alle Jenaer Aufstiegsambitionen sind bei so einem Szenario angesichts des riesigen Rückstandes auf Tabellenführer Viktoria Berlin passé. Zumindest der FC Rot-Weiß Erfurt dürfte weiter von der unmittelbaren Rückkehr in die Regionalliga träumen.

Angesichts der Corona-Pandemie ist man mittlerweile ja allerdings überhaupt schon froh, wenn der Ball bald wieder rollt – auch im Amateurfußball.