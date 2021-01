Bob-Pilotin Jamanka: „Es geht in die richtige Richtung“

Nach einem Monat Wettkampfpause ist Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka erfolgreich wieder in die Eisschlange zurückgekehrt. Im ersten Rennen des neuen Jahres holte die Oberhoferin mit Leonie Fiebig (Winterberg) beim Weltcup in Winterberg EM-Bronze. Zeitgleich mit der Österreicherin Katrin Beierl, was bei beiden Duos für ausgelassene Jubelszenen sorgte. Jamanka hatte im zweiten Lauf mit einer „Männer-Linie“ den Rückstand von 0,08 Sekunden aufgeholt. Der Sieg ging an Lokalmatadorin Laura Nolte, die deutlich vor Kim Kalicki (Wiesbaden) ihren ersten Frauen-Titel eroberte.

Jamanka war mit ihrem Auftritt im wegen des befürchteten Touristenansturms polizeilich abgesperrten Hochsauerland ganz zufrieden. „Es geht in die richtige Richtung. Wir konnten am Start drauflegen und ich hoffe, dass wir uns noch weiterentwickeln“, meinte Jamanka, der hinter Nolte die zweitbeste Startzeit gelang. „Ich bin froh, dass wir auf dem Podest gelandet sind. Schließlich waren erstmals die US-Amerikanerinnen und Kanadierinnen wieder dabei. Sie werden uns bald noch mehr Konkurrenz machen“, sagte die 30-jährige gebürtige Berlinerin. Hinter den Medaillengewinnerinnen landeten die WM-Dritte de Bruin (Kanada) sowie Weltmeisterin Humphries und Ex-Champion Meyers-Taylor (beide USA) auf den Plätzen, die bei der WM in Altenberg (4. bis 14. Februar) einen deutschen Durchmarsch verhindern wollen.

Nur noch deutsche Nummer drei oder vier

Jamanka, die den ersten Weltcup in Sigulda gewann, ist inzwischen nur noch die Nummer drei oder vier im deutschen Frauen-Quartett. Die Thüringerin muss in dieser Saison ständig mit neuen Anschieberinnen antreten. Ihre beiden Stammbremserinnen sind verletzt. Kira Lipperheide fällt mit Ermüdungsbruch im Fuß komplett aus. Auch Annika Drazek könnte bis zur WM möglicherweise nicht mehr fit werden. „In St. Moritz werde ich wieder mit Vanessa Mark antreten“, hofft Jamanka auf genug zusätzliche Startkraft durch die Dortmunderin. „Wir sind auf jeden Fall konkurrenzfähig. Ich war bei jedem Rennen bisher auf dem Podest“, bleibt Jamanka optimistisch und hofft auf eine WM-Medaille. Bundestrainer René Spies erklärte: „Für Mariama ist es durch den Ausfall gleich beider Anschieberinnen natürlich schwierig. Aber auch Vanessa Mark ist von den Schubzeiten nicht weit weg.“

Im Monobob, für den bei der WM erstmals Edelmetall vergeben wird, darf sich die Zweier-Expertin Jamanka keine großen Hoffnungen machen. „Wir sind zwischen den Feiertagen viel Mono gefahren und haben einen Riesenschritt gemacht. Der Zweier ist was anderes im Lenkverhalten, bleibt aber unser Wohnzimmer“, so Jamanka.

Erfurter Junior Hannighofer soll vierten WM-Platz holen

Bei den Männern baut Spies auf seinen Junior Hans-Peter Hannighofer, der jetzt eine erneute Weltcup-Chance in St. Moritz im Zweier bekommt. „Auch wenn er dort noch nie gefahren ist, sollte er wieder eine gute Leistung abliefern. Am besten wäre, er wird eine Woche später in St. Moritz auch Juniorenweltmeister und sichert uns einen vierten WM-Platz für Altenberg“, beschreibt der Bundestrainer den Plan.