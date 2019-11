Bob-Weltmeister ärgert Gospenroda

Das war wahrlich nichts für Weicheier, was sich da auf dem trockenen, gut bespielbaren Viernauer Hartplatz tat. Sollten beide Mannschaften mit dem Gedanken, Fußball zu spielen, in diese Partie gegangen sein, so hatte sich dies nach einigen Minuten erledigt. Fortan war Kampf der Trumpf der Begegnung, nicht selten begleitet von unschönen Szenen, bei denen wechselseitig die eine Mannschaft der anderen die Schuld gab. Die von Schiedsrichter Simon Wentsch aus Moßbach vergebenen neun Gelbe Karten, dazu je eine Gelb-Rote und glatt Rote, sprechen Bände.

Und nein, nicht der Schiedsrichter brachte diese Härte ins Spiel. Seine einzige, wenn auch größere Fehlentscheidung traf er, als er unmittelbar vor dem Ende der Nachspielzeit in Hälfte eins das regelwidrige Einsteigen von Gospenrodas Patrick Lorenz gegen Eugen Fischer nicht ahndete, wohl aber Fischers anschließende Foul gegen den so unfair durchgebrochenen Lorenz mit Rot bestrafte. Fortan kochten die Emotionen hoch und es gab Unterbrechungen, die den schon so nicht berauschenden Spielfluss immer wieder unterbrachen.

Hätten sich die Gastgeber allerdings ihrer im Vergleich besseren spielerischen Mittel besonnen und diese nicht so selten eingesetzt, dann wäre es keine Frage gewesen, wohin die drei Punkte gehen. Sie waren von einigen Pausen abgesehen das spielbestimmende Team mit einigen guten Möglichkeiten. Ja, oftmals brannte es im Gospenrodaer Strafraum lichterloh. Der Pfostenschuss von Andrej Strucka nach Freistoß von Vadim Ertel blieb aber die einzige Ausbeute (22.).

In einer Phase, in der sich Gospenroda etwas frei machen konnte, gingen die Gäste promt in Führung. Allerdings durch ein Eigentor der Viernauer. Eine hoch in den Strafraum segelnde Flanke erwischte Maik Wedekind unglücklich mit dem Rist. Der Ball trudelte von oben herab ins Tor. Alexander Weisheit erwischte artistisch den Ball zwar noch, dieser hatte die Linie aber bereits zum 0:1 (36.) überschritten. Etwas mehr Übersicht vom Angriffsduo, und Gospenroda hätte auf 2:0 erhöht. So stand der Torschütze im Abseits (42.). Dafür glich Viernau völlig verdient aus. Das 1:1 von Maximilian Arndt (44.) war eine feine Einzelleistung mit Ballannahme, Drehung und unhaltbarem Schuss.

Nach dem Seitenwechsel agierte Viernau 22 Minuten lang in Unterzahl. Dann bekam Marc Vockenberg Gelb/Rot gezeigt und die zahlenmäßigen Kräfteverhältnisse waren wieder hergestellt. Die Einheimischen dominierten, hatten eine Vielzahl von Gelegenheiten, doch die Gäste blieben stets im Glück.

Gospenroda: Katzmann; Eichholz, Glock, Mirtschink, Lusky, Lorenz, Rothe, Zarschler, Vockenberg (67. GRK), Köhl, Pfaff (82. Kohlhas). T.: 0:1 Wedekind (36./ET), 1:1 Arndt (44.).