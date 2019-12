Königssee. Jonas Jannusch schraubte gestern am Königssee fleißig am Bob. Nach dem Sturz beim Europacup in Winterberg hatte der Schlitten Pflege nötig.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bobfahren: Erst Sieg, dann Sturz für Jugend-Olympiasieger

„Es ist aber nichts ernsthaft kaputt gegangen. Aber zur Sicherheit prüfen wir alles und drehen noch mal an der einen oder anderen Schraube“, sagte der 21-Jährige, dessen Bob-Karriere 2016 als Jugend-Olympiasieger begann.

Damals fuhr der junge Sonneberger in Lillehammer im Monobob zum Sieg, heute steuert er den großen Vierer im Europacup – der Nachwuchsliga der Bobpiloten. „Ich weiß inzwischen wie der Hase läuft“, fühlt sich Jannusch nach vier Jahren angekommen in der Formel eins des Wintersports. In Winterberg feierte der Thüringer am Wochenende seinen zweiten EC-Sieg in der Karriere. Im Vorjahr war Jannusch schon ein Sieg in Innsbruck gelungen. Immer im Vierer – den die Startleistungen des talentierten Piloten sind noch das Manko. In Winterberg kam er mit dem Ex-Dreispringer Marcel Kornhardt und Tim Gessenhardt und Ben Heber bis auf eine gute halbe Zehntel an die Konkurrenz heran. „Das Training zahlt sich langsam aus“, so der Trainer und Turin-Olympiasieger Martin Putze.

Jannusch war in Winterberg im zweiten Viererrennen auf Podestkurs. „Doch dann kam die Kurve neun. Wenn ich die schaffe, bin ich hier immer vorn dabei. Diesmal hat es nicht geklappt“, so Jannusch. Er nahm bei der Aufholjagd von Platz zwei nach Durchgang eins zu viel Risiko, legte seinen über 200 Kilo schweren Schlitten auf die Seite. Sturz – doch alle blieben unverletzt.

Im Februar bei der Junioren-WM an gleicher Stätte soll alles perfekt laufen. „Mein Ziel ist, wenn ich dann nominiert werde, eine Medaille“, so Jannusch. Die Konkurrenz ist groß. Vor allem im eigenen Land. Oelsner, Buchmüller – alles Piloten die schon bei der WM und Weltcups dabei waren. Auch aus dem eigenen Lager kommt einer. Der Erfurter Hans-Peter Hannighofer fuhr in Winterberg im Zweier und Vierer auf Rang drei. „Der Hans ist mit seinen starken Startzeiten absolut zu beachten“, so Jannusch, der bei der Fahrlinie dank der Ausbildung als Rodler Vorteile mitbringt. „Er hat zwei Jahre Vorsprung“, beschreibt es Matthias Trübner, der einst André Lange und Maximilian Arndt zu ihren großen Erfolgen führte.

Sein Kollege Putze, der die Thüringer Bobtalente und Olympiasiegerin Mariama Jamanka als Trainer führt, ist mit dem aktuellen Leistungsstand seiner Schützlinge ganz zufrieden. „Wir sind etwas schwer in die Saison gekommen. Doch Mariama wird sich im Weltcup auch fahrerisch schnell steigern und der Nachwuchs ist mit den EC-Podestplätzen in der Spur“ so Putze.