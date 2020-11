Selektionsrennen der Bobfahrer: Mariama Jamanka bleibt auf Kurs

Knapper geht es nicht! Bob-Pilotin Mariama Jamanka hat mit Annika Drazek auch das zweite Selektionsrennen um die drei deutschen Weltcupstartplätze gewonnen. Allerdings musste sich die Oberhofer Olympiasiegerin in Altenberg diesmal den Sieg mit den zeitgleichen Teams von Laura Nolte (Winterberg) und Kim Kalicki (Wiesbaden) teilen. In Winterberg hatte Jamanka mit zwei Hundertsteln Vorsprung gewonnen und war wie jetzt in Altenberg von Platz drei noch nach ganz vor gerast.

„Spannender geht es nicht. Der gute zweite Lauf war enorm wichtig für ihr Selbstvertrauen. Nun können wir mit breiter Brust am Samstag ins dritte Rennen gehen“, sagte Jamankas Trainer Martin Putze.

Der ehemalige Anschieber von André Lange lobte auch seine Männer. „Das war der nächste ganz starke Auftritt von Hans-Peter Hannighofer“, sagte Putze. In der Zweier-Entscheidung setzte sich diesmal zwar der Oberbärenburger Richard Oelsner, für den sonst der aktuell verletzte Thüringer Paul Krenz anschiebt, vor Hannighofer durch. Doch der Erfurter, der mit Marcel Kornhardt das erste Rennen in Winterberg überraschend gewonnen hatte, hielt die restliche Konkurrenz wieder klar auf Abstand. Die Nachwuchshoffnung vom BRC Thüringen musste sich Oelsner mit 0,13 Sekunden Rückstand nach zwei Läufen nur knapp beugen. Oelsner, der in Winterberg den Vierer gewann, ist damit vorm Samstag-Rennen im großen Schlitten klarer Favorit auf den offenen dritten Weltstartplatz. Bereits nominiert sind die Topstars Friedrich und Lochner.

Die anderen beiden Thüringer Nachwuchspiloten Philipp Zielasko (mit Alexander Rödiger) und Jonas Jannusch (mit Bastian Heber) konnten als Fünfte und Sechste nicht an der Spitze eingreifen.

Thüringer Rodler hinter den Bayern bei deren Heimspiel am Königssee

Bei den Rodlern nutzten die bayerischen Routiniers Natalie Geisenberger, Felix Loch sowie Tobias Wendel/Tobias Arlt ihren Heimvorteil am Königssee. Geisenberger setzte sich mit der zweitschnellsten Zeit im ersten Durchgang und Bestzeit im zweiten Lauf vor der zur Oberhofer Trainingsgruppe gehörenden Oberwiesenthalerin Julia Taubitz (1.+2.) durch. Dritte wurde die Ilmenauerin Dajana Eitberger, neben Geisenberger die zweite junge Mutter im Team. Felix Loch verwies den Oberhofer Johannes Ludwig sowie Sebastian Bley (RT Suhl) und den Friedrichrodaer Max Lan­genhan auf die Ränge zwei bis vier. Wendl/Arlt siegten auf ihrer Heimbahn vor den diesjährigen Weltmeistern Toni Eggert/Sascha Benecken aus Suhl und Ilsenburg. Auf Platz vier fuhr das Zella-Mehliser Nachwuchsdoppel Hannes Orlamünder/Paul Gubitz.

Es stehen nun noch je zwei Selektionsrennen am kommenden Dienstag in Altenberg (Herren) und Winterberg (Damen) sowie am Königssee (deutsche Meisterschaft) am 21. November aus. Danach wird Bundestrainer Norbert Loch das Weltcup-Team endgültig berufen.

