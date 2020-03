WM-Bronze im Vierer-Bob mit gebrochenem Fuß

Sein Pilot Nico Walther nahm ihn lange in den Arm. WM-Bronze im Vierer. Eine Saison voller Stürze und Verletzungen hatte doch noch ein gutes Ende für das Team gefunden. Für den erst 29 Jahre alten Walther war es der richtige Moment, seinen Rücktritt zu verkünden.

Im November hatte sich Walther bei einem Trainingssturz einen Wirbelbruch zugezogen, war erst im Januar wieder in die Weltcupsaison zurückgekehrt. „Mein Arzt hat mir gesagt, dass ich kurz vor der Querschnittslähmung stehe“, nannte Walther seine Beweggründe, „ich bin nicht mehr bereit, auf die letzte Hundertstel zu gehen. Es gibt Wichtigeres als Sport.“ Der letzte deutsche Bobfahrer, der seine Laufbahn nach einem schweren Sturz in Altenberg beendet hatte, war 2016 der Oberhofer Doppelweltmeister Maximilian Arndt.

Nach einem echten Sport-Drama im Eis des Erzgebirges stand Francesco Friedrich wieder ganz oben. Der sächsische Bob-König eroberte mit dem Vierer-Gold seinen neunten WM-Titel. Damit ist der 29 Jahre alte Pirnaer gemeinsam mit Italiens Legende Eugenio Monti erfolgreichster Bobpilot aller Zeiten. Drei WM-Doppelsiege (Vierer und Zweier) in Folge, wie sie Friedrich nun gelungen sind, hatte es vorher noch nicht gegeben. Johannes Lochner aus Berchtesgaden (0,05 Sekunden) machte mit seiner zweiten Silbermedaille den Dreifach-Triumph der Deutschen perfekt.

Paul Krenz muss sich nun einen neuen Piloten suchen. Mit den Leistungen der vergangenen zwei Jahre wird er dabei keine Schwierigkeiten haben. „Mit einem gebrochen Fuß WM-Bronze holen, dass muss erst mal einer nachmachen“, sagte Krenz, dessen Knochenbruch beim Start offensichtlich noch nicht verheilt war. „Nach der Diagnose, dass ich mir beim Sturz in Innsbruck einen Knochen im Knöchel gebrochen habe, war ich natürlich ganz unten. Doch mein Wille, hier dabei zu sein, war so groß. In der Reha habe ich mir jeden Tag den Arsch aufgerissen, damit es doch noch klappt. Keiner hatte geglaubt, dass ich jetzt hier stehen würde. Das ist ein kleines Wunder“, sagte der im nordthüringischen Heringen aufgewachsene Ex-Judoka und bedankte sich ausdrücklich bei Sportmediziner Gerald Lutz und Physio Torsten Rocktäschel in Erfurt für die Betreuung. „Nun werde ich zuhause die Beine hochlegen und den Fuß ausheilen lassen“, so Krenz, der nach Bronze im Zweier mit Walther 2019 nun seine zweiten WM-Medaille in die Vitrine legen kann.

Nach dem ersten Tag hatte Walther winzige fünf Hundertstelsekunden Vorsprung auf den ersten Verfolger Oskars Kibermanis aus Lettland herausgefahren. Friedrich schwächelte fahrerisch in der Bahn und lag als Vierter überraschend nicht auf einem Podestplatz. Nach dem dritten Lauf am Sonntag kulminierte die Situation. Walther und Friedrich zeitgleich, Lochner nur eine Hundertstel dahinter.

„Wir haben nach dem Pleitetag viel in der Garage gearbeitet. Ich war ein bisschen nervös, ob alles mit dem Material aufgeht“, sagte Friedrich ehrlich. Dank der überragenden Startzeit seines Teams, das André Langes Uralt-Rekord mit 5,01 Sekunden knackte, und guter Nerven, wies der König seine Jäger am Ende doch noch in die Schranken.

Friedrich, der 2016 seine letzte Niederlage bei WM und Olympia kassiert hatte, will seine Serie fortsetzen. „Es kann so weitergehen, wir setzen jedes Jahr an, dass wir es wieder schaffen. Nächstes Jahr wird das Pflaster bei der WM in Lake Placid noch schwerer“, so Friedrich.

Nico Walther wusste, dass ihm nur Fahrfehler Friedrichs zum Sieg verhelfen konnten. „Ich habe voll angegriffen und stand dann aber auf der Kippe. Nein, die Medaille ist für uns wie Gold. Mir fällt ein Stein vom Herzen. So kann ich aufhören“, sagte der Mann, der an der WM-Bahn in Altenberg aufgewachsen war, und umarmte seine Frau Lisa mit Tränen in den Augen.