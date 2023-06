Borussia Dortmund sagt für Testspiel beim FC Rot-Weiß Erfurt zu

Erfurt. Jetzt ist es offiziell: Vizemeister Borussia Dortmund kommt am 22. Juli zu einem Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt ins Steigerwaldstadion. Sportdirektor Franz Gerber hofft auf mehr als 10.000 Fans.

Was haben der FC Rot-Weiß Erfurt und Manchester United gemeinsam? Beide Clubs sind Testspielpartner von Borussia Dortmund während der Saisonvorbereitung. Der deutsche Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer hat nun offiziell bestätigt, dass er gegen den Regionalligisten antritt. Das Duell wird am Samstag, 22. Juli, um 16.30 Uhr im Steigerwaldstadion angepfiffen. „Das ist ein absoluter Höhepunkt“, sagte Sportdirektor Franz Gerber, der auf mehr als 10.000 Zuschauer hofft. Wann der Kartenverkauf beginnt, will Rot-Weiß in Kürze bekanntgeben.

Letztes Aufeinandertreffen gewann Dortmund 5:2

Es ist nicht das erste Mal, dass der schwarz-gelbe Bundesliga-Topclub in Erfurt spielt. Zuletzt standen sich beide Vereine im August 2017 zu einem Freundschaftsspiel gegenüber. Vor 14.588 Zuschauern im Steigerwaldstadion erzielten damals Lion Lauberbach und Elias Huth beim 2:5 (2:2) die Erfurter Tore. Eigentlich sollte die Partie bereits im Januar 2017 ausgetragen werden. Damals verhinderte aber Nebel am Erfurter Flughafen, dass die Maschine mit dem Dortmunder Profis landen konnte.

Für Erfurt ist der Vergleich gegen Dortmund die Generalprobe auf die neue Regionalliga-Saison. Am 29./30. Juli startet der FC Rot-Weiß ins Spieljahr. Die Ansetzungen will der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) in drei Wochen veröffentlichen.

Dortmund startet derweil am 5. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison und reist zwei Tage nach dem Kick in Erfurt ins Trainingslager in die USA, wo unter anderem Manchester United und der FC Chelsea gegen die Borussen antreten. Die Bundesliga startet am 18. August ins Spieljahr.