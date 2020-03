Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bronze für Leon-Maurice Eberhardt

Eigentlich sollte es das Saisonfinale der Nachwuchsbiathleten der Altersklasse 14 und 15 sein in der weltbekannten Chiemgau-Arena von Ruhpolding, für das sich auch die allerdings erkrankt fehlende Lena Siegmund vom Königseer Max-Näder-Gymnasium qualifiziert hatte. Da jedoch die gleiche Veranstaltung der Altersklasse 13 in Oberhof den Witterungsverhältnissen zum Opfer fiel, trat auch Leon-Maurice Eberhardt aus der Regelschule der Rinnestadt diese Reise an.

Betreut von Vater Pascal hatte der im Königseer Ortsteil Lichta wohnende junge Biathlet vom Großbreitenbacher Skiverein drei Wettbewerbe zu bestreiten. Da stand zum Auftakt der Technik-Sprint auf dem Programm. Hier musste jedoch auf der 1000-Meter-Strecke mit Einschränkungen gearbeitet werden. Leon-Maurice fädelte hier beim Slalom ein und strauchelte, was ihm Platz sieben brachte. Auch der Sprintwettkampf – drei Kilometer mit zwei Liegend-Schießen, lief nicht so optimal. Zwei Schießfehler sowie ein Sturz bei der Abfahrt wurden letztlich Rang 18. Besser lief es für den Königseer Regelschüler beim abschließenden Massenstart über vier Kilometer, wo eine Null stand bei den zwei liegenden Schießeinlagen, die allerdings etwas Zeit kostete. Am Ende war der Rinnestädter bester Thüringer mit seinem fünften Platz.

In der Saison-Pokal-Wertung im Rahmen des Deutschen Schülercups der AK 13-Nachwuchsbiathleten mit Starts in Todtnau (1. Platz), Oberwiesenthal (3., 6.) sowie Ruhpolding (7.) kamen die besten vier Platzierungen in die Wertung. Diese brachten Leon-Maurice Eberhardt 93 Punkte, mit denen er nur Lukas Tannheimer (112; Ulm/Baden-Württemberg) und Lennart Hunger (106; Klotzsche/Sachsen) den Vortritt lassen musste. Insgesamt wurden 30 Biathlon-Talente in dieser Altersklassen-Rangliste geführt. Ohne Ruhpolding liegt Lena Siegmund mit 69 Zählern auf Platz 16 von 33 Teilnehmerinnen der AK 14, welche in Todtnau und Oberwiesenthal mit dem fünften sowie sechsten Rang ihre besten Platzierungen hatte.