Bronze für Sewina noch möglich

Skopje. Nürnberger auf Platz fünf der U23-EM der Ringerinnen

Die Greizer Ringerin Eyleen Sewina hat noch die Chance, bei der U23-EM in Skopje um Bronze zu kämpfen. Im ersten Kampf besiegte die 65-kg-Ringerin die Russin Dinara Kudaeva mit 2:0. Die Gegnerin im Viertelfinale, Katarina Zelenykh aus der Ukraine, kämpfte erstmals in dieser Gewichtsklasse. Sewina unterlag der Weltcup-Dritten des Vorjahres trotz starker Gegenwehr mit 1:11. Auch im Halbfinale, als sie die türkische Vertreterin schulterte, blieb Zelenykh siegreich. Sewina kann somit in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen. Zuerst ist die Weißrussin Viktoria Dzehtsiarenka die Widersacherin. Bei einem Sieg wartet im Kampf um Bronze die Türkin Asli Demir.

Anne Nürnberger (59 kg) vom KSC Apolda belegte Platz fünf. Im Kampf um Bronze unterlag sie Solomiia Vynnyk, EM-Zweite der Frauen mit 4:14. Mit dem Anpfiff hatte Nürnberger die Favoritin in die Brücke gestellt und wäre beinahe zu einem Schultersieg gekommen. Bis eine Minute vor Schluss hielt die Führung, dann musste sie eine Serie von Beinschrauben über sich ergehen lassen und unterlag noch deutlich.