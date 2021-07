Bundesligatraum geplatzt: A-Jugend des ThSV Eisenach verliert deutlich

Dresden. Die 17- und 18-jährigen Handballer aus der Wartburgstadt scheitern erneut in der Qualifikation. Im Rückspiel hatte Gegner HC Elbflorenz ein großes Plus.

Die Saison 2021/22 in der Handball-Jugendbundesliga findet ohne den ThSV Eisenach statt. Wie im Vorjahr scheiterten die 17/18-jährigen Talente von der Wartburg in der Qualifikation. Kassierten sie vor einem Jahr zwei klare Niederlagen gegen die NSG EHV/Nickelhütte Aue, fuhren sie in diesem Jahr nach einem knappen 29:28-Heimerfolg über den HC Elbflorenz mit Zuversicht zum Rückspiel nach Dresden. Dort bezogen die Schützlinge von Uwe Seidel und Jan Gesell eine 19:31 (10:13)-Niederlage.

Der Start, mit einer eigenen 7:3-Führung (13.), ließ hoffen. „Die Gastgeber waren sichtlich überrascht. Ihnen unterliefen in der Anfangsphase sogar Wechselfehler. Wir hatten eigentlich alles im Griff“, sagt Uwe Seidel. Doch es war nur ein Strohfeuer. „Mit zunehmender Spielzeit machte sich bei uns die teilweise einjährige Wettkampfabstinenz gegen routinierte Gastgeber nachteilig bemerkbar. Mit dem Erstarken der Dresdner war unsere Psyche im Eimer. Einige waren komplett überfordert, der Level zu hoch“, gestand der Ex-Nationalspieler. Die Gastgeber profitierten von ihren Zugängen aus Magdeburg und Leipzig. Nach dem Seitenwechsel wurden die Eisenacher eiskalt ausgekontert. Insgesamt 27 Fehlwürfe und 18 technische Fehler wies die Statistik von Jan Gesell für die Wartburgstädter auf.

Dresden zieht vom 10:10 auf 23:12 davon

Der von Karl-Marius Schnell markierte Treffer zum 10:10 (27.) bedeutete den letztmaligen Gleichstand. In den folgenden 20 Minuten fiel vor 250 Zuschauern in der Ballsport-Arena die Entscheidung, als die mit starken Individualisten besetzten Dresdner auf 23:12 enteilten. Auch ein früher Torwartwechsel in Hälfte zwei, Linus Trapp löste Bastian Freitag ab, verhinderte nicht mehr die Dominanz der Hausherren. Maurice Nistroy und Nico Planken markierte zusammen 18 Treffer. „Eine starke Leistung von unserem Torhüter Lukas Willkommen, unterstützt durch die Abwehr vor ihm, leitete die Gegenstöße zur Spielentscheidung ein. Die Torwartparaden waren mit der Knackpunkt“, konstatierte der Ex-Eisenacher Timo Meinl, der Torwart-Trainer des HC Elbflorenz. Er hatte nach dem Hinspiel noch mit seinen Schlussleuten gehadert.

Beim Stand von 13:10 für den HC Elbflorenz wurden die Seiten gewechselt. „Zur Halbzeit war noch alles offen. Hoch statt tief werfen, war die Vorgabe an unsere Offensive. Doch es wurde weiter tief geworfen. Der Dresdner Keeper parierte Ball um Ball, sein Selbstbewusstsein stieg entsprechend“, berichtete Gesell, während Seidel gestand: „Die Leistungsträger wurden ihrer Verantwortung nicht gerecht.“ Für Eisenachs Leon Stehmann war nach der dritten Zeitstrafe die Partie vorzeitig beendet (47.).

Die Frage nach dem Sieger war freilich längst geklärt. Der Gastgeber steuerte entspannt einem Sieg im zweistelligen Bereich und dem Erreichen der nächsten Qualifikationsrunde entgegen. Der HC Elbflorenz muss nun in eine Dreier-Runde mit Vertretern aus den Handballverbänden Niedersachsen und Bremen. Zwei von diesen drei Teams spielen nächste Saison in der Jugendbundesliga.

ThSV Eisenach: Freitag, Trapp, Kleinschmidt; Schnell (4), Cech, Seidel (1), Reum (4), Stegner (2), Schlotzhauer (2), Stehmann (2), Jegminat (2), Gastrock-Mey (2), Steiner. Zeitstrafen: je 10 min, (Rot Stehmann n. 3. ZS, 47.), Siebenmeter: HC Elbflorenz 4/6 – ThSV Eisenach 0/2, Zuschauer: 250.

Wutha-Farnroda statt SC Magdeburg

Mit Gegnern wie SC Magdeburg oder DHfK Leipzig sollte sich die A-Jugend des ThSV Eisenach künftig messen, doch nach der Schlappe in Dresden muss der älteste Nachwuchs der Wartburgstädter eine weitere Runde auf unterster Ebene drehen. In der A-Jugend-Landesliga hat der ThSV dabei nach dem Rückzug des Nordhäuser SV in der Staffel 2 nur noch vier Kontrahenten. Dies sind HV Ilmenau, Petkus Wutha-Farnroda, Einheit Sondershausen und die SG Motor Arnstadt/Plaue. Nach dem vorläufigen Saisonplan startet die Mannschaft am 2. Oktober mit dem Heimspiel gegen Sondershausen in die Saison 2021/22.