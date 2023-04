Bundestrainer Herbert hofft auf WM-Vorrunde in Manila

Manila Deutschlands Basketballer geben sich vor der WM selbstbewusst. Wichtiger als die Vorrundengegner ist der Austragungsort.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hofft bei der WM-Auslosung auf eine Vorrundengruppe in der philippinischen Hauptstadt Manila. „Aufgrund der Logistik und Reisesituation wäre es interessant, auf den Philippinen zu spielen“, sagte Herbert vor der Zeremonie ab 14.00 Uhr (Magentasport).

Die Weltmeisterschaft findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien statt. Vier Vorrundengruppen werden in Manila ausgetragen, je zwei im japanischen Okinawa und in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Die Finalrunde findet dann in Manila statt, weshalb dem deutschen Team Reisestrapazen erspart blieben, wenn es auch die Vorrunde auf den Philippinen spielen würde.

Spanien als Gegner ausgeschlossen

Deutschland befindet sich als Nummer elf der Weltrangliste im Lostopf drei. Die 32 Teilnehmer wurden auf acht Lostöpfe mit je vier Mannschaften verteilt. Neben der Weltranglistenposition spielen auch geografische Gesichtspunkte bei der Auslosung eine Rolle. So steht bereits fest, dass Deutschland nicht in einer Gruppe mit Spanien (Topf 1) sein wird.

Herbert sind die drei Vorrundengegner egal. „Es spielt für mich eigentlich keine Rolle, gegen wen wir ranmüssen“, sagte der Kanadier. „Fürs Weiterkommen muss man vor allem gut spielen.“ Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen die Finalrunde.

Herbert setzt bei der WM zum Großteil auf jenen Kader, der zuletzt bei der Heim-EM begeisterte und die Bronzemedaille gewann. Zudem könnten die NBA-Profis Moritz Wagner und Maximilian Kleber zum Team stoßen. Die Vorbereitung soll Ende Juli in Bonn beginnen.