Rosenheim. Acht Trainer vom Bushido aus Ilmenau waren beim Kinder- und Jugendtrainer-Seminar in Rosenheim

Bushido Ilmenau: Ideen vom Seminar aus Rosenheim mitgenommen

Acht Karatetrainer von Bushido Ilmenau nahmen vergangenes Wochenende am Kinder- und Jugendtrainer-Seminar mit Marié Niino (5. Dan) in Rosenheim teil. Bushido Ilmenau hat seinen Focus auf der Förderung der Jugendlichen. Der Verein ermöglicht ihnen die Ausbildung und die Tätigkeit als Trainer beziehungsweise Co-Trainer. Jüngste Teilnehmerin war Julia Jakowlew mit 13 Jahren. Sie ist seit kurzem als Co-Trainerin tätig. Weitere Teilnehmer waren Tina Röser, Sina Schrickel, Max Frankenberg, Yanneck Höhn, Katrin Rose sowie Katja und Gabi Mager.

Marié Niino, die in Deutschland lebt, hat als gebürtige Japanerin Karate im Blut. Sie vermittelte Spaß und Begeisterung für die Karate-Trainertätigkeit. Insbesondere das Erlernen methodischer Reihen zur Vermittlung von Fußtritten, Karatespiele, die Verbesserung des eigenen Karate sowie das Herausfinden der eigenen Stärken standen für die Teilnehmer im Focus. Interessant für alle waren auch die Ausführungen von der Gastreferentin Susanne Windisch aus Schwaz/Tirol. Die Psychologin vermittelte Sonderkindergartenpädagogik, Frühförderung und SI-Mototherapie, ein Bewegungs- und Wahrnehmungstraining. Sie zeigte aktuelle Besonderheiten in der Entwicklung von Kindern auf und gab Handlungsanleitungen und Übungen für die Arbeit mit Kindern.

Neben einem Rucksack voll Ideen für das Karatetraining nutzten alle die Zeit in den Pausen und am Abend, um sich auszutauschen. Auf der Heimfahrt gesellte sich ein neues Vereinsmitglied zu uns – ein Drache mit goldenen Flügeln. Die Namensfindung läuft noch per Abstimmung.