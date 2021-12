BVB-Geschäftsführer Watzke wird neuer DFL-Aufsichtsratschef

Frankfurt. Nun ist es offiziell: BVB-Boss Hans Joachim Watzke ist zum Nachfolger von Peter Peters bei der DFL gewählt worden. Abschied von Seifert.

Hans-Joachim Watzke wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga. Der 62 Jahre alte Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund wurde am Dienstag auf der Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main wie erwartet zum Nachfolger von Peter Peters gewählt. Peters gibt das Amt zum 11. Februar des kommenden Jahres ab und bewirbt sich im März 2022 um den Posten des Präsidenten im Deutschen Fußball-Bund.

Die Pressekonferenz nach der #DFL-Mitgliederversammlung beginnt in Kürze – hier gibt es den Livestream https://t.co/loC1nnouod — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) December 14, 2021

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Abschied von der DFL nahm am Dienstag auch Geschäftsführer Christian Seifert. Der 52-Jährige will sich nach mehr als 15 Jahren an der Spitze der Dachorganisation des deutschen Profifußballs neuen Aufgaben zuwenden. Donata Hopfen tritt zum 1. Januar 2022 Seiferts Nachfolge an. (dpa)