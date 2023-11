BVB-Talent Paris Brunner schießt U17 ins WM-Halbfinale

Jakarta Deutschlands U17 steht im Halbfinale der WM. Am Freitag gewann die DFB-Elf dank eines Treffers von Paris Brunner 1:0 gegen Spanien.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat sich bei der WM in Indonesien ins Halbfinale gekämpft. Der Europameister bezwang Spanien in einem intensiven Spiel mit 1:0 (0:0). BVB-Stürmer Paris Brunner sorgte bei extremer Hitze in Jakarta mit einem Foulelfmeter in der 64. Minute für die Entscheidung. Im Halbfinale am Dienstag, 28. November (09.30 Uhr MEZ/Sky Sport News), trifft Deutschland auf Brasilien oder Argentinien.

Im Gegensatz zum schwer erkämpften Achtelfinal-Sieg gegen die USA (3:2) veränderte DFB-Trainer Christian Wück sein Team gegen Spanien nur auf einer Position. Almugera Kabar von Borussia Dortmund rückte für Bayerns Robert Ramsak in die Startelf.

Spanien gegen DFB-Elf mit Barcelona-Block

Beim Gegner dominierte ein Block aus sechs Talenten des FC Barcelona, darunter mit Mittelstürmer Marc Guiu einer, der bereits mit einem Siegtor für die Barca-Profis auf sich aufmerksam machen konnte. Auch für den Siegtreffer im Achtelfinale gegen Japan (2:1) war Guiu verantwortlich.

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit übernahmen die eingespielten Iberer dann auch die Spielkontrolle. Mit mehr als 80 Prozent Ballbesitz und feinen Kombinationen zeigte sich Spanien immer wieder gefährlich vor dem deutschen Tor, das Wück-Team hielt robust dagegen.

Nach einem frühen Wechsel - Charles Herrmann musste mit Oberschenklproblemen raus (15.), dafür kam „Super-Joker“ Bilal Yalcinkaya zu seinem nächstem Einsatz - gestaltete sich das Spiel etwas ausgeglichener. Dennoch blieb Deutschland defensiv unter Dauerdruck, nur selten gelang Entlastung.

BVB-Stürmer Paris Brunner wird gefoult und verwandelt selbst

Nach 20 Minuten im zweiten Durchgang ging dann Brunner im Strafraum zu Boden. Der Gefoulte trat anschließend selbst an und erlöste die deutsche Auswahl mit seinem zweiten Turniertreffer. In der letzten Minute der üppigen Nachspielzeit sah Spaniens Torwart Raul Jimenez wegen einer Notbremse gegen den zum Konter enteilten Yalcinkaya die Rote Karte.