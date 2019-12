Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

C-Junioren des Bodelwitzer SV sind Hallenkreismeister

Die C-Junioren des Bodelwitzer SV wurden neuer Hallenkreismeister des KFA Jena-Saale-Orla. Sie setzten sich unter den sechs Qualifikanten dieser Endrunde mit zwölf punkten Punkten und 13:5 Toren durch. Nicht nur die Kicker des Meisters freuten sich, sondern auch Trainer Alexander Gaebler. „Ich bin rund um zufrieden. Wir haben spielerisch und kämpferisch überzeugt und auch die Einstellung hat gestimmt. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen. Es war ein faires und bis zum Schluss spannendes Turnier.“

Ungeschlagen konnte der BSV aber nicht durchs Turnier marschieren. Denn gleich im ersten Spiel setzte es gegen den FSV Schleiz eine 1:2 Niederlage. Doch in den folgenden Partien gegen den FC Thüringen Jena II (3:1), BSG Chemie Kahla (5:0), SV Jena-Zwätzen (2:1) und FC Thüringen Jena III (2:1) konnten die Bodelwitzer jeweils einen Dreier einfahren und dabei die entscheidenden Punkte zum Turniersieg holen gegenüber dem FSV Schleiz (9/6:3), der Platz 2 belegte. Dabei blieben die Rennstädter als einzige Mannschaft ungeschlagen, ließen aber auch bei drei Unentschieden wertvolle Punkte liegen. Dennoch zeigte sich Trainer Steve Leudolph nicht nur „sehr zufrieden mit dem Abschneiden, sondern das wir mit Ayman Nachi auch den besten Spieler stellten. Leider haben wir zwei Unentschieden zuviel gespielt. Wir hätten auch gewinnen können. Vor allem die Unentschieden gegen den FC Thüringen Jena II und Jena-Zwätzen waren ärgerlich.“ Dabei hatten die Rennstädter alles selbst in der Hand nach dem Sieg gegen Bodelwitz, zumal sie auch gegen Kahla mit 2:0 die Oberhand behielten. Aber in den Spielen gegen die Dritte (0:0) und Zweite (1:1) des FC Thüringen Jena und SV Jena-Zwätzen (1:1) ließ der FSV die Meisterschaft liegen. Die Leudolph-Elf konnte aber wenigstens den Silberplatz sichern vor der starken Mannschaft des FC Thüringen Jena III (8/4:2), die es als Dritter ebenfalls aufs Podest schaffte.

Dabei hatte die Dritte nach den Spielen gegen die Zweite (1:0), Jena-Zwätzen (0:0), Schleiz (0:0) und Kahla (2:0) mit acht Punkten selbst alle Chancen auf den Turniersieg, doch im vorletzten und entscheidenden Turnierspiel zogen sie gegen den späteren Meister mit 1:2 den Kürzeren. Bei einem Sieg hätten sie dem BSV den Titel noch entreißen können. So war auch Trainer Mario Oertel etwas geknickt: „Wie das Turnier gelaufen ist, bin ich etwas unzufrieden. Wir hatten alle Chancen auf den Titel, haben im Turnier zu viele Chancen liegen gelassen, haben nicht die notwendige Kaltschnäuzigkeit vorm Tor gezeigt, wie in der Partie gegen Bodelwitz. Bodelwitz hat dies clever gespielt und gelöst, war die konstanteste Mansnchaft und wurde verdient Meister.“

Auf den weiteren Plätzen folgten FC Thüringen Jena II (7/5:5), SV Jena-Zwätzen (5/5:5) und BSG Chemie Kahla (0/0:13).