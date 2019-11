Hohenstein-Ernstthal. In der Fußball-Oberliga kommt Carl Zeiss Jena II bei Hohenstein-Ernstthal nicht über ein Unentschieden hinaus.

Carl Zeiss II müht sich zu Remis

Maximilian Schlegel vom FC Carl Zeiss Jena II hatte sich die Rückkehr zu seinem abstiegsbedrohten Jugendverein Hohenstein-Ernstthal anders vorgestellt. Die Konstellation Zweiter gegen Kellerkind schien eindeutig. Doch die Gastgeber verschanzten sich. Auch daher kam Jena wenig auf Geschwindigkeit. Zudem fehlte es an Spielwitz. Dieser kam erst mit Beginn der zweiten Halbzeit, nach Warnschüssen der Gastgeber. Kamil Popowicz prüfte Lukas Sedlak, der Nachschuss ging knapp daneben (46.). Dann deutete sich die Führung der Gäste an, Gottwald (48.) und Dedidis (50., 60.) vergaben jedoch unkonzentriert. Doch Nick Förster schob schließlich aus zehn Metern zum 0:1 (63.) ein. Das Highlight war die Vorarbeit. Schlegel überlupfte vor dem Querpass seinen Gegenspieler. Mit dem schnellen 1:1-Ausgleich (65.) aus 18 Metern ins Dreiangel war die Herrlichkeit wieder vorbei. Der lange Ball auf Philipp Colditz kam vom eigenen Torwart. Paul Fromm musste per Grätsche das zweite Gegentor verhindern. Kein Wunder, dass alle Jenaer nach der schwachen Vorstellung sauer waren.