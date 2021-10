"Champions bleiben wir": Presse nach Italiens Niederlage

Mailand. Auch nach dem Ende der Weltrekordserie des Fußball-Europameisters herrscht in Italien mehr Stolz als Trauer.

"Die Champions bleiben wir", schrieb die Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport" nach dem 1:2 (0:2) der italienischen Nationalelf im Nations-League-Halbfinale gegen Spanien in Mailand.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"So schaut also die Bestie Niederlage aus. Wir konnten uns fast nicht mehr dran erinnern, wie sie aussieht", heißt es in dem Blatt weiter. "Corriere dello Sport" schrieb mit Blick auf die vorangegangenen 37 Spiele der Squadra Azzurra ohne Niederlage nacheinander: "Danke Italien." "Das wundersame Italien verliert seine Unschlagbarkeit", hieß es bei "Corriere della Sera".

Auch Trainer und Spieler nahmen das Ende ihrer Erfolgsserie gefasst zur Kenntnis. "Es ist schade, so zu verlieren. Aber diese Niederlage gibt uns viel Kraft für die Moral", sagte Nationalcoach Roberto Mancini. "Wir wussten, dass wir früher oder später mal verlieren. So ist es besser als beim EM-Finale oder bei der Weltmeisterschaft." Man werde "nicht stehen bleiben", sondern "wieder gewinnen und weitere Trophäen nach Hause holen", versprach Offensivmann Federico Chiesa.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-511314/2