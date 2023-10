Champions League live: Union kassiert Traumtor zum 2:2

Berlin. Union Berlin in der Champions League: Der Bundesligist trifft im ersten Heimspiel im Olympiastadion auf SC Braga. Das Spiel im Live-Ticker.

Das Berliner Olympiastadion war am Dienstagabend fest in der Hand von Union Berlin. Die Stunden vor dem Champions-League-Spiel gegen den SC Braga nutzten die Köpenicker Fans, um die Heimspielstätte von Lokalrivale Hertha BSC in einen roten Union-Tempel zu verwandeln. Hunderte Fans des Fußball-Bundesligisten überklebten die blauen Hertha-Sticker an den Laternen und Fassaden mit Symbolen der Eisernen. Per Räuberleiter gelangten die roten Anhänger selbst bis an die obersten Stellen der Litfaßsäulen.

Rot statt blau: Union-Berlin-Fans überklebten rund um das Olympiastadion Hertha-Sticker. Foto: dpa

Um möglichst vielen Unionern eine Karte anzubieten, zieht der Hauptstadt-Klub für seine Heimspiele in der Königsklasse um. Das Stadion An der Alten Försterei bietet nur gut 22.000 Besuchern Platz. In der Spielstätte von Lokalrivale Hertha BSC können insgesamt mehr als 74.000 Fußball-Fans die Spiele verfolgen. Ökonomisch bringt der Umzug den Eisernen allein für die drei Gruppenspiele wohl Mehreinnahmen im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Union nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen unter Druck

Union Berlin setzt gegen den SC Braga auf reichlich Königsklassen-Erfahrung. Neben Nationalspieler Robin Gosens steht am Dienstagabend auch Leonardo Bonucci in der Startelf. Gosens hatte im Juni noch mit Inter Mailand im Finale um den Henkelpott gespielt. Der 36 Jahre alte Bonucci war in seiner Karriere bereits 85 Mal auf der größten europäischen Fußball-Bühne im Einsatz. In Stürmer Kevin Volland steht ein weiterer Akteur mit Champions-League-Erfahrung im Union-Kader.

Nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen stehen die Eisernen gegen den portugiesischen Erstligisten mächtig unter Druck. Das erste Gruppenspiel in der Königsklasse hatte Union genau wie Braga verloren. (dpa)

Das Spiel im Live-Ticker: