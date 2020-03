Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chef der Landessportschule: „Ziehen den Frühjahrsputz vor"

Gähnende Leere in den Hotels der Region, nur eine Handvoll Gäste auch in der Sportschule Bad Blankenburg. Dort sollte in dieser Woche eigentlich mit dem internationalen Judo-Thüringenpokal das Haus voll belegt sein. Über die Auswirkungen der Corona-Krise unterhielten wir uns mit Christian Müller, dem Leiter der Landessportschule.

Wie sieht es derzeit in der Landessportschule aus? Es ist, was die Belegung betrifft, seit dem Wochenende sehr überschaubar geworden. Wir haben jetzt vielleicht noch sieben, acht Geschäftsreisende, die bei uns übernachten. Aber Veranstaltungen oder gar Trainingslager gibt es hier derzeit überhaupt nicht. Was bedeutet das für die Belegschaft? Wir machen derzeit all das, was wir sonst nicht machen würden hier im Haus. Außerdem ziehen wir den Frühjahrsputz vor. Aber damit haben wir eine, vielleicht zwei Wochen zu tun. Danach wird es schwierig. Die Landessportschule ist traditionell vor allem an den Wochenenden sehr gut frequentiert. Wie lief das in den vergangenen Tagen ab? Haben die Gäste reihenweise storniert? Viele haben das. Sie haben auch ihre geplanten Veranstaltungen abgesagt, einigen haben wir versucht, Ausweichtermine vorzuschlagen. Aber wie Sie schon sagen: Wir sind vorwiegend an den Wochenenden ausgebucht, da wird es mit Ausweichterminen schwierig. Gibt es spezifische Probleme als Landessportschule? Naja, grundsätzlich ist es bei uns nicht anders als bei anderen Bildungsstätten oder Beherbergungsbetrieben. Uns fehlen die Gäste und damit die Umsätze. Für uns gehört diese Zeit des Jahres traditionell zu dem Zeitraum, in dem naturgemäß im sportlichen Bereich besonders viel los ist. Aber auch bei uns gilt: Wir können nur hoffen, dass diese Krise nicht zu lange anhält. Hat die jetzige Situation Folgen für das Jahr 2020, beispielsweise bei Investitionen? Durchaus möglich. Wir stellen aktuell unsere Investitionen auf den Prüfstand. Unser wichtigstes Potenzial sind unsere Fachkräfte. Hier legen wir im Moment unseren

Fokus darauf, dass wir dort so wenig Einschränkungen wie möglich vornehmen müssen. Was glauben Sie, wie lange Sie diese derzeitige Situation durchhalten? Ich bin im Moment sehr stolz, wie professionell unsere Kolleginnen und Kollegen mit der Situation umgehen. Aktuell kann ich diese Frage nicht seriös beantworten. Ich glaube, dass jeder Einschränkungen zu erwarten hat. Ich erfahre sehr viel Unterstützung durch unseren Träger, dem Landessportbund Thüringen. Wir lösen diese Herausforderung am Ende des Tages nur gemeinsam.