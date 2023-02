Chris Förster verlässt FC Carl Zeiss Jena: Geschäftsführer kündigt Vertrag

Jena. Der Donnerstag bringt eine personelle Veränderung beim FC Carl Zeiss Jena: Das ist der Grund.

Der Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, Chris Förster, wird den Regionalligisten verlassen. Am Donnerstag informierte der 51-jährige Manager den Gesellschafterkreis, seinen Vertrag zu kündigen und spätestens Ende August auszuscheiden.

Er wolle Platz machen für einen Neuanfang, sagte Förster, der seit gut neun Jahren als Geschäftsführer den Klub führt. Zunächst war er ehrenamtlich eingestiegen und 2017 ins Hauptamt gewechselt. In seine Amtszeit fällt der Aufstieg in die dritte Liga, in der sich die Jenaer für drei Jahre hielten, aber auch der Abstieg in die Regionalliga. In seiner Amtszeit fiel die Entscheidung für den Stadion-Neubau, der in diesem Jahr beendet werden soll.

Förster holte Investor Roland Duchatelet nach Jena

Förster hatte einst den Kontakt zum Investor Roland Duchatelet hergestellt, der 2013 bei der Spielbetriebsgesellschaft des FC Carl Zeiss Jena eingestiegen ist. Über die Jahre glich Duchatelet immer wieder die Verluste aus dem operativen Geschäft aus und investierte beim Stadionbau. Die Hälfte seiner Anteile hat inzwischen die Jenarena mit Lars Eberlein an der Spitze übernommen – der lokale Gesellschafter ist ebenfalls am Stadionbau beteiligt.

„Roland Duchatelet möchte ich für seine Unterstützung danken“, sagte Förster. „Der FCC kam in dieser Zeit nie in eine wirtschaftliche Schieflage, hat keinerlei Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern und sich darüber hinaus mit dem Zukunftskonzept für die kommenden Jahre deutlich positioniert.“

Aufsichtsrat hat noch nicht über neuen Präsidenten informiert

Beim FC Carl Zeiss steht nach der Neuwahl des Aufsichtsrates ein personeller Umbruch im Verein an. Allerdings hat das Kontrollgremium unter Vorsitz von Ralph Grillitsch bislang keinen neuen Präsidenten benannt. Der frühere Präsident Rainer Zipfel hatte im Januar erklärt, dass er doch nicht für das Amt zur Verfügung stehe. Derzeit amtiert der bisherige Präsident Klaus Berka weiter.

FC Carl Zeiss Jena empfängt Tennis Borussia Berlin: Warum Lorenz Knöferl fehlen wird

Sieglos-Trikot des FCC hat positive Seite