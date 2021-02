Christian Altstadt: "Da fängt man schon einmal mit dem Grübeln an"

Glaubt nicht, dass er am 5. März beim "Israman" an den Start gehen wird: Christian Altstadt.

Christian Altstadt ist skeptisch. So wirklich will der Profi-Triathlet aus Jena nicht mehr daran glauben, dass er am 5. März beim „Israman“, einem Marathon über die Langdistanz in eben Israel, antreten wird. „Ich stehe mit dem Organisator in Kontakt, doch etwas Konkretes konnte er mir auch noch nicht sagen. Ich habe noch keine Rückmeldung“, sagt Altstadt, der im Januar ein zweiwöchiges Trainingslager auf Lanzarote absolvierte.