Christian Eriksen meldet sich: „Ich fühle mich okay“

Kopenhagen Dänemarks Christian Eriksen ist bei der EM 2021 gegen Finnland zusammengebrochen. Nun hat er sich aus dem Krankenhaus gemeldet.

hat sich zum ersten Mal seit seinem Zusammenbruch am Samstagabend bei der EM 2021 an die Öffentlichkeit gewandt.

„Großer Dank für eure lieben und großartigen Grüße und Nachrichten aus der ganzen Welt. Das bedeutet mir und meiner Familie viel“, schrieb der 29 Jahre alte Spielmacher von Inter Mailand in einer Instagram-Botschaft, die auch der dänische Verband am Dienstagmorgen veröffentlichte. Zu der Nachricht gehört auch ein Foto, das Eriksen lächelnd und mit erhobenem Daumen in seinem Krankenhaus-Bett zeigt.

„Mir geht es gut - unter diesen Umständen“, schrieb Eriksen weiter. „Ich muss immer noch durch einige Untersuchungen im Krankenhaus, aber ich fühle mich okay. Jetzt werde ich bei den nächsten Spielen mit den Jungs des dänischen Teams jubeln. Spielt alle für Dänemark!“

Christian Eriksen kämpfte gegen Finnland bei der EM 2021 um sein Leben

Christian Eriksen war am Samstagabend während des EM-Vorrundenspiels zwischen Dänemark und Finnland (0:1) bei der EM 2021 kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit auf dem Rasen zusammengebrochen und wiederbelebt worden. Er wurde noch am Abend in ein Krankenhaus gebracht, wo sich sein Zustand nach Angaben des dänischen Verbandes stabilisierte. (dpa)