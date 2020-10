Im Mittelpunkt des Eichsfelder Interesses in der Fußball-Landesklasse steht an diesem Wochenende das Kreisderby zwischen dem SV Grün-Weiß Siemerode und dem bisher noch sieglosen Aufsteiger SG DJK Arenshausen.

Grün-Weiß Siemerode - SG DJK Arenshausen (So., 14.30 Uhr). Trotz der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen den SV Altengottern ist die Stimmung bei den Hausherren gut. „Das war die beste Saisonleistung bisher, die aber nicht belohnt wurde,“ sagt Spielertrainer Karsten Wellmann. Im Derby trägt seine Elf gegen den Neuling die Favoritenbürde. „Daher wollen wir auch mit einem Erfolg den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren“, betont der Familienvater, der auf Mittelfeldakteur Ludwig Möhl wegen einer Oberschenkelzerrung verzichten muss. Dafür kehren Stammkeeper Christoph Tauber und Allrounder Jens Hoffmann zurück.

Die Gäste reisen mit nur einem Zähler im Gepäck aus dem Remis beim Mitaufsteiger Empor Walschleben an. „Trotz der Niederlagen in Greußen und zuletzt gegen Wüstheuterode waren die Auftritte meiner Mannschaft nicht schlecht“, bekundet Arenshausens neuer Trainer Mario Lamczyk vor seiner dritten Partie als sportlich Verantwortlicher. Gut trainiert haben seine Schützlinge, von denen einige noch angeschlagen sind, aber auf jeden Fall auflaufen wollen. Erstmalig im Dress des Vorletzten läuft der 19-jährige Trainersohn Marius auf, der kurzfristig vom Verbandsligisten SC Heiligenstadt ins Leinetal wechselte und mithelfen will, den Wunsch seines Vaters auf einen Punktgewinn zu realisieren.

SC Leinefelde - Motor Gispersleben (Sa., 15 Uhr). Den Leinefelder fiel am vergangenen Sonntag nach dem 1:0 in Sömmerda ein Stein vom Herzen. „Der Sieg war sehr wichtig, bewahrte uns vor einem Abrutschen in die Kellerregion“, berichtet Trainer Steven Geller. Allerdings haben sich seine Sorgenfalten nicht gestrafft, denn die personelle Lage bei den Leinestädtern bleibt weiter angespannt. Zwar kehrt Dusty Dressler zurück, doch fällt höchstwahrscheinlich Routinier Küntzelmann mit einem eingeklemmten Nerv neben Julius Braun, Lukas Sondermann, Florian Meyer, Marc Hoffmeier und Till Hoffmeister aus. „Dennoch streben wir gegen die Nord-Erfurter einen Sieg an“, sagt der 40-jährige Coach optimistisch.

Germania Wüstheuterode - SG DJK Struth (So., 15 Uhr). „Struth ist eine harte Nummer“, bemerkt Germanias Spielertrainer André Thüne vor dem Besuch der zuletzt erfolgreichen Südeichsfelder, die die vergangenen vier Pflichtspiele jeweils zu Null gewannen. Daher weist der 45-Jährige die Favoritenrolle auch der Gästeelf von Trainer Andreas Seipel zu. Bei seinem Team bemängelt Thüne die schlechte Chancenverwertung in den vergangenen drei Spielen. Daher stand auch intensives Schusstraining in dieser Woche mit auf dem Trainingsprogramm. Schmerzlich vermisst wird bei den Germanen am Sonntagnachmittag der erst 19-jährige Luca Hagemann, der sich beim 1:0 seiner Elf in Arenshausen zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere die Schulter auskugelte und diesmal eventuell operiert werden muss. „Er fehlt uns im Offensivbereich sehr, wir müssen versuchen, seinen Ausfall bestmöglich zu kompensieren“, erklärt der Spielertrainer und wäre gegen die favorisierten Struther schon mit einem Remis mehr als zufrieden.