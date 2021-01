Cindy Haasch löst Ticket für Junioren-Weltmeisterschaft

Gespannt wartete Klaus Baacke am Wochenende auf die Ergebnisse vom Kombinations-Continentalcup im österreichischen Eisenerz. Sein einstiger Schützling beim WSC 07 Ruhla, Cindy Haasch, durfte sich in der Steiermark erstmals auf großer Bühne präsentieren und schaffte dabei einen "sehr schönen Einstieg in die internationale Spitzenklasse dieser für die Frauen noch jungen Sportart", wie Ruhlas Nachwuchstrainer befand. Im Feld der fast komplett anwesenden Weltspitze erreichte Haasch als 16. und 18. respektable Mittelfeldplätze.

Zum Auftakt der ersten COC-Station in diesem Winter musste Haasch zunächst zuschauen. Trainer Klaus Edelmann schonte das Nationalmannschafts-Küken, denn immerhin standen drei Einzel-Wettbewerbe binnen 48 Stunden an. Tags darauf war Haasch mittendrin statt nur dabei. Nach 83,5 Metern im Springen skatete die 16-Jährige beim 5-km-Langlauf noch einen Rang nach vorn und konnte sich über ihre ersten COC-Punkte freuen.

Auch am Sonntag hatten die Kombinierinnen mit wechselhaftem Wetter und schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Haasch lag nach abermals 83,5 Metern bei Halbzeit auf Rang 21, unterstrich dann aber mit der neuntbesten Zeit ihre starke Laufform. Als Gesamt-18. war sie diesmal zweitbeste der fünf deutschen Damen, von denen Sophia Maurus (TSV Buchenberg) die stabilsten Leistungen (13./10./13.) abrief. Nach ihrem Debüt zog Haasch ein positives Fazit: "Mit meinem Abschneiden waren die Trainer und ich zufrieden. Für die Weltspitze hat es noch nicht gereicht, dennoch konnte ich mich für die Junioren-Weltmeisterschaft (JWM) qualifizieren."

Überragende Athletin des Wochenendes war die Norwegerin Gyda Westvold Hansen, die in Eisenerz einen Hattrick bejubelte. Die 18-Jährige ist große Goldkandidatin bei der JWM, auf die sich nun auch Cindy Haasch mit dem DSV-Team gezielt vorbereitet. Was dem derzeit größten WSC-Talent am 9./10. Februar in Lahti zuzutrauen ist, lässt sich schwer einschätzen. Vielleicht steht für eine der jüngsten Starterinnen dann noch der Lernaspekt im Vordergrund. Aber ihr gehört die Zukunft. Davon ist Klaus Baacke, der ihr bis zum Wechsel nach Oberhof das Springen und Skilaufen beibrachte, überzeugt: "Cindy hat sich im DSV-Team zu einer stabilen Größe entwickelt. Wir können uns perspektivisch auf schöne sportliche Ergebnisse von ihr freuen," prophezeit der 65-Jährige.