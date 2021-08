Champions League Comeback auf großer Bühne? Götze will in die Königsklasse

Lissabon Sein bis jetzt letztes Champions-League-Spiel machte Mario Götze vor rund anderthalb Jahren für Dortmund. Nach einem fußballerischen Neustart hat der WM-Held die große Chance zur Königsklassen-Rückkehr.

Mario Götze lacht, trifft und zaubert mit dem Ball wie zu besten Zeiten. Der deutsche WM-Held von 2014 hat die Freude am Fußball abseits des großen BVB- und Bayern-Trubels wiedergefunden.

Sein anfangs auch als Schritt zurück angesehener Wechsel aus Deutschland in die niederländische Eredivisie hat sich für den 29-Jährigen längst als großer Schritt nach vorn erwiesen. Mit der PSV Eindhoven steht Götze kurz vor der Rückkehr auf die ganz große internationale Bühne.

Sichtlich entspannt und mit einem großen weißen Kopfkissen unter dem Arm trat der Schlüsselspieler im Team von Trainer Roger Schmidt die Reise zum Playoff-Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation bei Benfica Lissabon an. Vor der Partie an diesem Mittwoch gab es zudem positive Nachrichten von seinem Bruder Felix Götze. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Kaiserslautern befand sich nach seinem Haarriss im Schädel und einem Aufenthalt auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses auf dem Weg der Besserung.

Treffsicher in der Qualifikation

Mario Götze hat mit drei Toren in vier Qualifikations-Partien großen Anteil daran, dass sich die PSV erstmals seit 2018 wieder für die Gruppenphase der Königsklasse qualifizieren kann. Wie gut Götze drauf ist, zeigte er zuletzt auch im niederländischen Supercup gegen Meister Ajax Amsterdam.

Per Traumtor sorgte Götze für den 4:0-Endstand im Duell mit dem Erzrivalen und zeigte bei einem technischen Kabinettstückchen im Mittelfeld seine ganze fußballerische Klasse. "Treffen oder jonglieren? Was bevorzugst Du?", fragte Götze seine Follower bei Instagram versehen mit einem zwinkernden Emoji. In dem sozialen Netzwerk zeigte sich der begnadete Offensivspieler zuletzt im Vereinsumfeld und gab kleine Einblicke ins Familienleben mit seinem Sohn. Fast immer ist er auf den Bildern und in den Videos lächelnd zu sehen.

Nach schwierigen Jahren beim FC Bayern München und bei Borussia Dortmund wechselte der damals vereinslose Götze im Oktober vergangenen Jahres nach Eindhoven. Dass er dort seine Lockerheit und den Spaß wiedergefunden hat, hängt auch entscheidend mit Trainer Schmidt zusammen. Der frühere Coach von Bayer Leverkusen vertraut Götze und gibt dem Ausnahme-Fußballer den Rückhalt, den er braucht. Zusätzlich profitiert Götze nach eigenen Angaben von einer neuen und zentraleren Rolle in Schmidts System in dieser noch jungen Spielzeit.

Zufrieden mit der neuen Position

"Die neue Position kommt mir zugute. Ich kann im Zentrum mehr auf das Spiel einwirken und so meinen Teil zu unserem Erfolg beitragen", sagte Götze der "Sport Bild".

Die jüngsten Entwicklungen beim entscheidenden 1:0-Torschützen im Weltmeisterschaftsfinale vor sieben Jahren gegen Argentinien sind auch dem Bundestrainer nicht verborgen geblieben. Er freue er sich über Götzes Wechsel nach Eindhoven und dass dieser dort wieder "in die Spur gekommen ist und Leistung abruft", sagte Hansi Flick zuletzt. Sein bis dato letztes Spiel für die Nationalmannschaft machte Götze im November 2017.

