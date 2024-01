Comeback des Hallenturniers des Mosbacher SV 1911

Der Fußball-Kreisoberligist läutet das neue Jahr mit einem Hallenturnier ein. Zu den sechs Teilnehmern zählt auch ein Landesklässler.

Nach dreijähriger Unterbrechung ist der Mosbacher SV an diesem Samstag erstmals wieder Ausrichter seines Hallenfußballturniers um den MSV-Cup. Sechs Herrenteams wetteifern ab 16 Uhr in der Wutha-Farnrodaer Hörselberghalle um die Trophäe. Im Modus „jeder gegen jeden“ misst sich der in der Kreisoberliga auf Rang zwei stehende Gastgeber mit dem FSV Waltershausen (Landesklasse), dem Liga- und Ortsrivalen SG Ruhla, Kreisligist SG Marksuhl, Kreisklässler SV Etterwinden und dem von MSV-Stürmer Kevin Spittel gebildeten Freizeitteam „Ruhla United“. Bis zur coronabedingten Aussetzung gewann der Mosbacher SV sein eigenes Turnier von 2017 bis 2020 viermal in Folge.

Doch schon bevor die Herren aufs Parkett kommen, rollt der Ball. Zwei Nachwuchswettbewerbe (D- und C-Junioren) läuten ab 9.30 Uhr den Hallenfußballtag ein.

Am Rande des Turniers verkauft der Verein nicht mehr benötigte Vereinstrikots gegen einen selbst festgelegten Obolus. Die Einnahmen gehen komplett an das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz. lan