Conference League: Fankrawalle vor dem Finale in Prag

Prag. Vor dem Finale heute ab 21 Uhr gerieten Fans von AC Florenz und West Ham United aneinander. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Vor dem Conference-League-Finale in Prag ist es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fußballfans gekommen. Anhänger des italienischen Vereins AC Florenz griffen vor dem Spiel an diesem Mittwoch (21 Uhr) in einer Bar im Stadtzentrum Anhänger von West Ham United aus London an, wie die tschechische Polizei mitteilte. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden, von denen einer ins Krankenhaus gebracht wurde. Außerdem haben die Beamten 16 Verdächtige vorläufig festgenommen.

Internationale Medien berichteten, dass unter anderem mit Stühlen und Tischen geworfen wurde. Das Finale der Europa Conference League findet unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Polizeihubschrauber kreisten seit dem Nachmittag über der Metropole an der Moldau. Hunderte Beamte waren im Einsatz, darunter auch berittene Polizisten. Für Fans, die keine Eintrittskarten für das Spiel im Stadion Eden mit rund 18 000 Sitzplätzen mehr bekommen hatten, wurden zwei Public-Viewing-Zonen eingerichtet - je eine für jeden der beiden Vereine.