Coronaanstieg stoppt Erfurter Fans: Alles wieder auf null

Am Freitagmittag waren vom Mitarbeiterstab des Oberbürgermeisters noch vorsichtig optimistische Worte zu hören. Der Inzidenzwert, der die Infektionszahlen der letzten sieben Tage benennt, habe die erste kritische Stufe von 35 pro 100.000 Einwohnern noch nicht überschritten, geschweige denn den von 50, der die Stadt zum Risikogebiet mache. Für den Sport seien vorerst keine weiteren Einschränkungen zu erwarten.

Doch dann führte der unsichtbare Gegner, das Coronavirus, diese Prognose binnen Stunden ad absurdum. Noch am Freitag war der Wert auf über 35, am Samstag bereits auf 54 gestiegen, vor allem eine Ansteckungswelle in einem Seniorenheim im Rieth hatte die Zahl nach oben schnellen lassen. Am Sonntag tagte der Krisenstab der Stadtverwaltung, gestern wurde eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die heute in Kraft tritt und vorerst bis zum 30. November gilt.

Klub-Vertreter verständnisvoll, aber auch kritisch

Die wichtigste, den Sport betreffende Einschränkung: Ab sofort sind bei allen Sportveranstaltungen, ob im Freien oder in der Halle, keine Zuschauer mehr erlaubt. Darüber hinaus gibt es keine zusätzlichen Einschränkungen des Sportbetriebes, auch eine Obergrenze wie im Landkreis Sömmerda, wo nur noch maximal zehn Personen unterm Dach zusammen Sport treiben dürfen, gibt es in Erfurt nicht. „Vorausgesetzt, die Vereine haben geprüfte und genehmigte Infektionsschutzkonzepte“, betonte Rathaus-Sprecher Daniel Baumbach.

Am Sonntag durften die Basketball-Löwen noch vor Fans spielen, das ist nun trotz ausgeklügelten Hygienekonzepts passé. Foto: Sascha Fromm

Bei zwei Vereinen, die besonders viel Zeit und Geld für ein solches Konzept aufgewendet haben, um zumindest einige der geplanten Zuschauereinnahmen zu generieren, sorgte das vollständige Zuschauerverbot für Verständnis, aber auch große Enttäuschung.

„Ich sehe ein, dass man alles runterfahren muss, um den Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen“, sagte Martin Deutschmann, Präsident des Eishockey-Clubs Erfurt. Das Testspiel des Oberliga-Teams der Black Dragons am Sonntag gegen Selb war somit vorerst das einzige vor Zuschauern.

Dennoch umtreibt ihn, wie auch Matthias Herzog, Geschäftsführer der Basketball-Löwen Erfurt, die Frage: War die Maßnahme, überhaupt keine Zuschauer mehr zuzulassen, wirklich notwendig?

„Unser Hygienekonzept greift immer noch und geht über die Mindestanforderungen hinaus“, verwies Herzog auf die Tatsache, dass bei Löwen-Heimspielen nicht nur die üblichen Maßnahmen (Mindestabstand, Mundschutz tragen, keine Gruppen) ergriffen wurden, sondern auch um ein generelles Verpflegungsverbot und die strikte Trennung von Spielern, Offiziellen, Zuschauern und Presse erweitert wurden.

Auch bei den Drachen gehörten vergleichbare Maßnahmen zum Konzept. Dass beide sehr gut funktionierten, zeigten die Heimspiele der Klubs am Sonntag.

Doch die Stadt bleibt hart: Ausnahmen werde es nicht geben, sagte Sprecher Baumbach.

Livestreams sollen den Fans das Erlebnis vor Ort ersetzen

So werden beide von Jahr zu Jahr professioneller aufgestellten Klubs zur Alternative Livestream greifen, um ihren Fans das Sporterlebnis zumindest ins heimische Wohnzimmer zu bringen. Während die Eishockeyspiele der Drachen allesamt von einem kommerziellen Anbieter gezeigt werden und somit kostenpflichtig sind (jeder Fan bezahlt 9,90 Euro pro Spiel, davon gehen 7,74 Euro an den Verein), wollen die Löwen ihren Stream – von Fans für Fans – kostenlos zeigen, sofern die Streamer das Okay bekommen, dabei zu sein. Der ganz große wirtschaftliche Schaden sollte durch die Fördertöpfe von Bund und Land ohnehin abgefedert werden.

Darüber hinaus haben beide Vereine die Hoffnung, dass die Maßnahmen schon vor Ende November wieder gelockert werden, sodass wieder gut 300 (Drachen) respektive 500 Fans (Löwen) in ihre Heimspielstätten strömen dürfen.

Auch diesbezüglich macht Rathaus-Sprecher Baumbach wenig Hoffnung: „Das Gesundheitsamt schätzt ein, dass der Inzidenzwert eher noch steigen wird.“ Und er benennt das Damoklesschwert, das nicht nur über dem Sport schwebt: „Das oberste Ziel ist, den erneuten Lockdown zu verhindern.“