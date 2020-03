Crosslauf: Roman Freitag holt deutschen Vizetitel

Der Ausflug nach Sindelfingen hat sich für Roman Freitag gelohnt. Bei der Deutschen Crosslauf-Meisterschaft, die sich für die nahezu 1.000 Teilnehmer zu einer matschigen Angelegenheit entwickelte, gewann der für den Erfurter LAC startende Etterwindener zum zweiten Mal nach 2018 Silber. Diesmal in der Jugend U-20.

Sechs 1,1-km-Runden hatten die Nachwuchsläufer zu absolvieren. Mit Paul Feuerer vom LAC Passau und Paul Specht, dem Lokalmatadoren vom VfL Sindelfingen, setzte sich der Thüringer in einer Dreier-Gruppe vom Feld ab. „Es lief super. Die sehr schlammige Strecke mit oftmals knöcheltiefen Schlamm kam mir entgegen. Entscheidend war, die richtige Linie zu finden. Oft war auf der Ideallinie der Schlamm am tiefsten, daher war es stellenweise schneller und kräftesparender die Außenkurven zu laufen“, schildert der 18-Jährige das Rennen. In der letzten Runde fiel dann die Entscheidung zugunsten von Feuerer. Zeitgleich (23:18 min), jedoch knapp dahinter, lief Freitag ins Ziel. Bronze gab es für Paul Specht (23:18 min). Freitag hatte jedoch nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen. „Zum Schluss war beim Antritt von Paul Feuerer der Körper am Limit und ich konnte ihn im Zielspurt leider nicht mehr einholen. Dennoch bin ich voll zufrieden. Ich hab alles gegeben und mich für mein hartes Training über den Winter belohnt“, bilanzierte Freitag und blickt schon voraus. „Jetzt geht es Richtung Sommer-Saison.“