Darts-Experte vor WM-Comeback von van Barneveld skeptisch

London. Das Comeback des fünfmaligen Darts-Weltmeisters Raymond van Barneveld wird vom Experten Elmar Paulke skeptisch gesehen.

"Das ist nicht leicht zu greifen: Er ist froh, wieder auf der TV-Bühne zu sein. So richtig on fire ist er nicht. Er kann es natürlich zu jedem Zeitpunkt hervorragend. Er weiß selbst nicht genau, ob er funktionieren wird", sagte Paulke der Deutschen Presse-Agentur über den Niederländer.

Van Barneveld bestreitet am Montagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) sein erstes Match bei der diesjährigen WM in London - Gegner ist Lourence Ilagan von den Philippinen. In der zweiten Runde würde im an Position elf gesetzten Rob Cross eine schwere Aufgabe auf den Niederländer warten. Paulke würde bei einem solchen Duell Cross in der Favoritenrolle sehen. "Der ist gerade zu stark. Barney wird das von Spiel zu Spiel angehen. Er ist gewarnt von seinem letzten Auftritt. Er weiß, wie schnell das gehen kann."

Der 54 Jahre alte Routinier hatte im Dezember 2019 seine Karriere beendet und kündigte rund neun Monate später sein Comeback an. Kein anderer bei dieser WM antretende Spieler wurde so oft Weltmeister wie van Barneveld.

