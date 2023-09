Darts-Team-WM steigt 2024 in Frankfurt

Frankfurt/Main Anders als bei der WM in Katar nimmt der Darts-Sport diesmal keine Rücksicht: Eines seiner Prestige-Events wird er parallel zur Fußball-EM abhalten - und das auch noch in Deutschland.

Der Darts-Weltverband PDC scheint die Konkurrenz einer Fußball-Europameisterschaft in Deutschland nicht zu fürchten.

Die PDC setzte die Team-WM für das Jahr 2024 von 27. bis 30. Juni an und will das Turnier erneut in Frankfurt am Main austragen, wie der Verband bei seiner Kalenderveröffentlichung mitteilte. Die vier Tage beim sogenannten World Cup of Darts finden damit im Zeitraum der EM (14. Juni bis 14. Juli) statt. Als Austragungsort ist die Eissporthalle vorgesehen.

Am Donnerstag und Freitag sind bei der EM allerdings Ruhetage. Erst an den entscheidenden Darts-Tagen am Samstag und Sonntag laufen parallel die ersten Achtelfinals. Im Frankfurter Deutsche Bank Park wird in der K.o.-Phase erstmals und letztmals am 1. Juli gespielt. Anlässlich der Winter-WM der Fußballer in Katar 2022 hatte die PDC bei ihrer Weltmeisterschaft in London sogar die Startzeiten angepasst, um beim Kampf um TV-Quoten nicht gegen das große Fußballturnier zu laufen.

Der weitere Kalender für 2024 weist keine großen Überraschungen auf. Die WM wird erneut im Dezember in London ausgetragen, ein genauer Termin ist nicht fixiert. Die bedeutende Premier League macht am 8. Februar in Berlin Station, das Finale der Liga steigt wieder in London. Die Europameisterschaft wird auch im kommenden Jahr in Dortmund ausgetragen (24. bis 27. Oktober).