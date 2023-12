Darts-WM: Fulminante Aufholjagd von Florian Hempel

London Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London eine fulminante Aufholjagd mit dem Einzug in die dritte Runde gekrönt.

Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London eine fulminante Aufholjagd mit dem Einzug in die dritte Runde gekrönt. In seinem Kölner Karnevals-Outfit gewann der frühere Handball-Torhüter am Freitagabend aus beinahe aussichtsloser Position noch 3:2 gegen den favorisierten Belgier Dimitri van den Bergh, die Nummer 15 der Weltrangliste. Da auch Martin Schindler den Niederländer Jermaine Wattimena 3:1 besiegte, stehen erstmals drei Deutsche in der dritten Runde einer WM.

„Ich bin glücklich. Dass ich auf diese Art und Weise noch einmal ins Spiel zurückkomme, daran habe ich selbst nicht mehr so richtig geglaubt“, sagte Hempel im Sport1-Interview, und er fügte in kölschem Dialekt hinzu: „Ich habe dann meine Drissejal-Einstellung spielen lassen.“

Zweiter Matchdart bringt Hempel den Sieg

Nach einer stressigen Wieder-Anreise mit der Fähre fand Hempel im Alexandra Palace anfangs nicht in sein Spiel, er hatte Probleme damit, konstant hoch zu punkten. Zweimal verspielte er ein 2:0 in den Legs, dann gewann er den dritten Satz - und er spielte sich fortan in einen Rausch, in dem er zweimal nur zehn Würfe für die 501 Punkte benötigte. Den zweiten Matchdart verwandelte er zum Sieg. Damit hat der Kölner auch seine PDC-Tourkarte für das kommende Jahr sicher. Schindler spielte sein Match danach von Beginn an souverän herunter.

Nächster Deutscher im Einsatz ist Ricardo Pietreczko: Der WM-Debütant trifft in seinem Zweitrundenmatch am Samstag auf den Engländer Callan Rydz. Dragutin Horvat war in der ersten Runde gescheitert. (sid)