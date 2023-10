Das Beste zum Schluss: Erfurter Kampfsportlerin Michaela Michl holt sich WM-Titel

Erfurt. Kickbox-Ass Michaela „Iron Mike“ Michl meldet sich mit Heimsieg auf höchster Bühne zurück.

Kampfsportlerin Michaela Michl hat im heimischen Seilquadrat einen weiteren großen Erfolg gefeiert. Zum Abschluss der sechsten Auflage von „Welcome to the East VI“ erkämpfte sich die Erfurter Vollkontakt-Sportlerin mit einem Punktsieg über eine sich mächtig wehrende Zoe Neuschwander den WM-Titel der WKU im K1 bis 63 Kilogramm. In der letzten von fünf Drei-Minuten-Runden versuchte die 23 Jahre junge Schweizer Meisterin mit zahlreichen Kicks noch einmal alles. Den Sieg nach 2:1 Kampfrichterstimmen aber musste sie der schlagstärkeren Wahl-Thüringerin überlassen, die sich nach der Niederlage im WM-Kampf im Sommer gegen die Britin Molly McCulloch in der 65er-Klasse mit einem weiteren errungenen Titel auf oberster Bühne zurückmeldete. Die aus Bayern stammende 33-Jährige krönte damit einen einmal mehr ereignisreichen Kampfabend ihres Vereins La Familia. Vor vollen Sitzreihen im Parksaal des Steigerwaldstadions hatte zuvor Lokalmatador Besmir Helshani (La Familia) den Griff nach der EM-Krone verpasst. Im zweiten Hauptkampf unterlag der 26-Jährige durch K.o. dem Ukrainer Yulian Pozniakow nach einem schweren Körpertreffer.