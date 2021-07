Das erste Jahr verglichen mit der Tour de France

Saale-Orla/Jena/Saale-Holzland. Nach einem Jahr in der Lokalredaktion ist es Zeit für eine kleine Bilanz – die anders ausfällt, als gedacht.

Zugegeben – mein Premierenjahr als Redakteur im Lokalsport verlief ganz anders, als ich es mir vorstellte. Seit Juli 2020 bin ich fester Bestandteil der Sportredaktion von Funkemedien Thüringen, mit Hauptaugenmerk auf den Saale-Orla-Kreis. Aber auch nach Jena, im Saale-Holzland, Gera oder bis nach Meuselwitz strecke ich meine Fühler aus.

Wir sind ein kleines, aber sehr feines Team, helfen und unterstützen uns gegenseitig. Immer mit dem Ziel, in jeder Region und an jedem Tag eine abwechslungsreiche Zeitungsseite für unsere Leser zu entwerfen. Oder besser gesagt für unsere User, denn natürlich präsentieren wir uns inzwischen vermehrt im Internet, bieten auf Homepages, Facebook- oder Instagram-Kanälen allerhand an Abwechslung.

Recherchieren, berichten, unterhalten

Selbstverständlich steht und fällt ein solches Engagement mit den Sportlerinnen und Sportlern der Region, den Trainern, Betreuern, Kindern und Eltern, den Verantwortlichen im Verein oder Sportgruppe, den Zuschauern und Zeitzeugen. Sie alle sind es, um die sich unsere Arbeit dreht. Wir erfinden nicht, wir recherchieren; wir verschweigen nicht, wir berichten; wir langweilen nicht, wir unterhalten.

So zumindest das Credo, zu dem auch ich mich voller Tatendrang bekannte, im Sommer 2020.

Doch relativ schnell schob die Corona-Pandemie samt ihrer Früh- und Spätfolgen eine ungewollte Bremse in den Arbeitsalltag. Nichts war es mit Vorstellungsrunden in den Vereinen, regelmäßigen Besuchen von Trainingseinheiten oder diversen Wettkämpfen an den Wochenenden.

Die Suche nach spannenden Geschichten, netten Anekdoten, aktuellen Geschehnissen wich der beinahe täglichen Frage: Mit welcher innovativen Story können wir denn morgen aufwarten, wenn doch gar kein Sport stattfindet?

Coronapause und Hackerangriff

Und mehr noch: Wie sollten denn die ganzen Leutchen mich, den Neuling, kennenlernen, wenn ich mich nicht persönlich vorstellen konnte? Erfahrene Kollegen nennen es Klinken putzen, ich sage dazu Netzwerk aufbauen. In jedem Fall unabkömmlich für die Arbeit eines Journalisten. Als ich zumindest zum Ende des Jahres ein paar Telefonnummern und Email-Adressen zusammenhatte, kam der große Hackerangriff – und fast alles war wieder weg.

Beschrieben mit einem sportlichen Bildnis, würde ich es hinsichtlich der aktuell laufenden Tour de France vielleicht so formulieren: Ich startete mit ordentlich Rückenwind auf einer Flachetappe, musste mit technischen Problemen am Rad die hohen Gipfel der Alpen erklimmen, um in Sachen Gesamtwertung den Anschluss nicht zu verlieren.

Nach steiler Abfahrt und einem Moment des Verschnaufens, ragte mit den Pyrenäen eine erneute Mammutaufgabe vor mir. Das Ziel war klar, der Weg jedoch steinig und mit Unwettern erschwert. Mit einem starken Team, viel Motivation und den treuen Fans (das sind Sie, liebe Leser) gelang dies alles und vor den Toren der Champs-​Élysées ist klar: Auch im nächsten Jahr möchte ich diese Tour absolvieren.

Auf verschiedenen Wegen erreichbar

Liebe Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre, Vereinsmitglieder und natürlich Leser: Vielen Dank im Nachgang für die bisherige Zusammenarbeit und vielen Dank im Voraus für all das, was uns die wunderbare Sportlandschaft noch bereithalten wird.

Mein Name ist Benjamin Schmutzler und ich freue mich sehr, mit Ihnen über Handy: 0152 / 310 401 98 / E-Mail: benjamin.schmutzler@funkemedien.de / Facebook oder Instagram: Kanal „Sportliches Thüringen“ in Kontakt zu treten.