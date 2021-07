Das Gespür fürs Wasser ist noch da bei Erfurts Nachwuchs-Kanuten

Schkopau. Nach fast zweijähriger Wettkampfpause durften einige Kanu-Talente des SV Concordia Erfurt wieder im Wettkampf starten. Ein Debütant glänzt.

Die Erfurter Kanutinnen und Kanuten folgten einer Einladung des MSV Buna-Schkopau zu einem Leistungsvergleich mit Vereinen aus Sachsen-Anhalt auf dem Südfeldsee. Das war eine ganz neue Herausforderung für die jungen Sportler. Denn normalerweise finden Training und Wettkampf im Kanuslalom auf Flüssen statt.

Ein zweites Novum war die Tatsache, dass die Wettbewerbe in zwei unterschiedlichen Disziplinen ausgetragen wurden. Der erste Teil war ein Sprint in der bekannten Bootsklasse im Kajak-Einer, allerdings diesmal ganz ohne Tore. Hier schlugen sich die Neun- bis Zwölfjährigen Sprösslinge des Trainer-Duos König/Märker ganz beachtlich. Davin Kreft ließ der Konkurrenz in seiner Altersklasse (11-12 Jahre) keine Chance und gewann. Sein Vereinskamerad Leopold Günther wurde hier Dritter. Christopher Ehlert schlug sich in seinem ersten Wettkampf überhaupt hervorragend und belegte bei den Schülern C (9-10 Jahre) einen starken zweiten Platz. Lina Eckstein konnte bei den Mädchen der Altersklasse 11-12 Jahre einen dritten Platz ergattern.

Kanuten zeigen Talent fürs Stand-up-Paddleboard

Im zweiten Teil des Wettkampfes hatten alle die Chance, sich auf dem Stand-up-Paddleboard (SUP) zu beweisen. Hierbei zeigte sich, dass Slalom-Kanuten scheinbar gute Voraussetzungen für dieses neue Sportgerät mitbringen. Herausragend war hier einmal mehr die Leistung von Christopher Ehlert, der erneut aufs Treppchen paddelte.

Teamgeist war bei den Mannschaftsrennen gefragt. Jeweils in Zweier-Teams bewältigen die jungen Kanuten in beiden Bootsdisziplinen (K1 und SUP) die vorgegebene Strecke. „Hier wurden jedoch alle Altersklassen gemeinsam gewertet“, erklärte die Trainerin Barbara Märker. „Da mussten unsere beiden Teams – diesmal noch – den älteren Sportlern aus Sachsen-Anhalt den Vortritt lassen. Aber sie haben toll gekämpft.“

Nach einem ereignisreichen Tag traten die Erfurter mit viel Erzählstoff im Gepäck den Heimweg an. Sie hoffen, dass sie bis zum nächsten Leistungsvergleich nicht wieder zwei Jahre warten müssen.