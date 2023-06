Das perfekte Rennen: Hindernisläufer Robin Müller qualifiziert sich für U23-EM

Dessau. Hindernisläufer Robin Müller vom LC Top Team Thüringen pulverisiert seine Bestleistung deutlich und qualifiziert sich für die U23-EM.

So schnell wie noch nie: In seinem ersten U23-Jahr pulverisierte Robin Müller seine persönliche Bestzeit über 3000 Meter Hindernis beim 25. Internationalen Leichtathletik-Meeting in Dessau um mehr als 16 Sekunden auf 8:45,81 Minuten und erfüllte zusätzlich die Norm für die U23-Europameisterschaften im finnischen Espoo Mitte Juli.

Der erste Versuch in Karlsruhe brachte noch nicht den gewünschten Erfolg. Da blieb der Athlet vom LC Top Team Thüringen zuletzt über der 9-Minuten-Marke. „Ich bin zwei Wochen zuvor noch 10.000 Meter gelaufen. Die Phase zwischen beiden Rennen hat nicht gereicht, um mich ausreichend zu erholen. Ich war noch etwas müde. Dieses Mal hatte ich genug Zeit und habe auch das Training gut verkraftet“, erklärt der 20-Jährige. In Dessau folgte nun der erhoffte Leistungssprung für den Erfurter.

Dennoch gleicht diese Zeit schon einem kleinen Wunder. „Wir haben das vergangene dreiviertel Jahr wie ein Amateur trainiert. So hat es mein Trainer Enrico Aßmus immer gesagt, weil ich eine Ausbildung bei der Polizei mache und Vollzeit arbeite. Aber ich habe in dieser Zeit immer gut durchtrainieren können und habe extrem auf mich geachtet“, berichtet Müller.

Die letzten drei richtigen Tempolaufeinheiten im Training haben ihm mental nochmal ordentlich Rückwind für dieses Rennen gegeben. Die Platzierung spielte weniger die Rolle. Es war die Zeit, die Robin Müller beim Überqueren der Ziellinie in einen sehr emotionalen Zustand versetzte. „Ich habe mich nach einem Rennen noch nie so gefreut. Das ist so krass. Das Adrenalin war so hoch, dass ich die Anstrengung gar nicht gemerkt habe“, sagte der Erfurter.

In 8:45,81 Minuten pulverisierte er seinen alten Hausrekord deutlich und blieb sogar unter der Norm für die U23-EM. Bisher haben erst zwei Athleten den Richtwert, gefordert sind 8:48,00 Minuten, unterboten. Robin Müller ist bisher der Schnellste. „Das ist am Ende wichtig, wenn es doch noch zwei weitere Läufer schaffen sollten“, gibt er zu bedenken. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es für sein internationales Debüt recht gut aus.

Im Vorjahr die U20-WM wegen Krankheiten verpasst

Es ist nicht das erste Mal, dass er kurz vor seinem ersten großen Einsatz steht. Im Vorjahr hatte er die Norm für die U20-WM in Cali unterboten gehabt. Durch vorherige Krankheiten hatte es beim Endausscheid nicht für einen Startplatz gereicht. Umso größer die Freude jetzt. „Der Traum lebt. Absolut. Als ich in die Ausbildung bei der Polizei gegangen bin, haben wir uns gesagt, es geht um Formerhaltung, den Bezug zur Spitze zu halten und dann im zweiten und dritten U23-Jahr ankommen. Aber dann lief es über die Wintermonate richtig gut. Ich habe gemerkt, dass ich mich extrem verbessert habe.“

Angepeilt ist der nächste Start bei der deutschen U23-Meisterschaft in Göttingen am 1. und 2. Juli, wo er für sich ein Meisterschaftsrennen laufen kann – und nicht unter Druck steht, an der Spitze laufen zu müssen. „Das liegt mir auch viel mehr – erst taktisch zu rennen und am Ende nochmal Gas zu geben.“