Dingelstädts Kapitän von Nessen: „Ein richtiger Pokalkracher“

Eichsfeld. Am Samstag, 12. September, stehen sich im Finale des Kreispokals zwei Teams aus dem Eichsfeld in Großvargula gegenüber.

Es ist ein ungewöhnliches Spiel zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt in außergewöhnlichen Zeiten: Am Samstag, 12. September, findet in Großvargula das Kreispokalfinale 2019/20 statt. Mit dem VfB Bischofferode und Aufsteiger SV Dingelstädt werden sich zwei Kreisoberligisten aus dem Eichsfeld gegenüberstehen. Anstoß ist um 15 Uhr. Maximal 300 Zuschauer sind erlaubt.