DCU: Auch Landesverband Thüringen bricht Saison ab

Nun herrscht auch für die unterhalb der Bundesliga kegelnden Mannschaften der Deutschen Classic-Union Klarheit. Erwartungsgemäß hat sich das Präsidium des Landesverbandes Thüringen dem Beschluss der DCU-Bundesligakommission angeschlossen und den Ligaspielbetrieb der Saison 2020/21 abgebrochen. "Somit wird eine einheitliche Verfahrensweise innerhalb der ganzen DCU gewährleistet", erklärt Sebastian Loesener, Präsident des Landesverbandes Thüringen, die Entscheidung.

In den Ligen erfolgt keine sportliche Wertung der begonnenen Saison, zudem wird die Auf- und Abstiegsregelung außer Kraft gesetzt. Die Ligen für die Saison 2021/2022 werden nach dem Stand von 2020/2021 unter Berücksichtigung der zurückgezogenen Mannschaften eingeteilt, heißt es in der Verbandsmitteilung weiter.

In der Oberliga Mitteldeutschland hatten die Mannschaften bis zur Unterbrechung zwischen vier und sechs der insgesamt 16 Saisonspiele absolviert. An der Spitze lagen punktgleich mit jeweils 8:2 Zählern der KSV Gebesee und der KSV Mechterstädt. Eine Etage darunter, in der Thüringenliga, führte die Spvgg Faulungen mit 8:0 Punkten das Zehnerfeld an. Ebenfalls noch verlustpunktfrei waren die Kegler von Wacker Gotha, die jedoch erst drei Partien bestritten hatten.

Gegen diesen Beschluss können die Vereine satzungs- und ordnungsgemäß bis zum 28. Februar Rechtsmittel einlegen. Bleiben solche Klagen aus, ist die Saison 2020/21 in der DCU definitiv beendet.