DDR-Relikte und moderne Technik an der „Alten Ruhl“

Not macht erfinderisch. „In Zeiten des Klimawandels muss man sich was einfallen lassen, um Kinder auch unter schneelosen Bedingungen auf die Langlaufski zu bringen“, sagt Klaus Baacke, Nachwuchs-Erfolgstrainer beim WSC 07 der TSG Ruhla, während seine Schützlinge bei herbstlichem Wetter ihr Langlauftraining absolvieren. Und das nicht auf Rollern oder Inlinern, sondern mit Skiern unter den Füßen.

Da in unseren Breiten immer weniger Schnee fällt, erinnerte sich Klaus Baacke an ein einstiges Trainings-Behelfsmittel, das vielerorts schon über den „Jordan“ gegangen, aber hier noch nicht vergessen war: Spur-Elemente für das Langlauf-Training, wie sie Anfang der 1970er Jahre in der DDR verwendet wurden. Schon damals hatte man in den Leistungszentren des Wintersports geahnt, dass die hiesigen Winter nicht ausreichen, um ein ganzjähriges Erfolg versprechendes Training auf Skiern absolvieren zu können, um auf internationalem Parkett mitzumischen. Daher erfand ein sächsisches Unternehmen damals die 1,20 Meter langen Spur-Elemente aus speziellem Material ähnlich einer gleitfähigen Plastik-Dachrinne, die unter anderem als eine ein Kilometer lange, aus vielen Elementen zusammengesetzte Trainingsbahn am Grenzadler in Oberhof verwendet wurden. Es war vermutlich ein Puzzleteil für die Blütezeit des DDR-Skilanglaufsports, wie der kürzlich vom deutschen Skiverband als Trainer des Jahres gewürdigte Baacke glaubt. So konnte ein Gerhard Grimmer ohne Schnee trainieren und Sportgeschichte schreiben. Am 24. Februar 1974 wurde er in Falun mit seinem Sieg über 50 km erster deutscher Einzelweltmeister im Skilanglauf. Tage zuvor hatte er Gold mit der DDR-Staffel über 4 x 10 km gewonnen.

Philipp (7) ist seit kurzem Mitglied in der TSG Ruhla und er gehörte zu den Ersten, die letzten Dienstag mit Eifer beim Langlauf-Training auf der Bahn aus den speziellen Spur-Elementen aus DDR-Zeit dabei waren. Foto: Klaus Fink

Auch in weiteren Leistungszentren wie Klingenthal, Oberwiesenthal, Zella-Mehlis und Zinnwald kamen diese Spur-Elemente zum Einsatz, auch weil es damals noch keine Skiroller-Strecken gab.

Und nun hatte Klaus Baacke einige Hebel in Bewegung gesetzt, um neben TSG-Restbeständen weitere Altbestände an Spur-Elementen zu organisieren. Während eines Trainingslagers im Erzgebirge habe er einen größeren Posten entdeckt, der dort keine Verwendung mehr hatte. „Da habe ich gleich nachgefragt und konnte die Teile mitnehmen“, erzählt Baacke. Unterhalb der Schanzen legte er nun mit seinen Mitstreitern mit viel handwerklichem Geschick drei etwa 50 Meter lange Bahnen auf die Wiese. Hier konnte Ruhlas jüngster TSG-Langlauf-Nachwuchs in der vergangenen Woche in kleinen Grüppchen unter Anleitung der Übungsleiterinnen Sylvia Rosenau und Chantal Etienne erstmals ohne Schnee auf Langlaufskiern üben. Und die Kinder hatten neben dem Lerneffekt auch Spaß, waren mit Eifer bei der Sache.

Behilflich waren die DDR-Relikte kürzlich auch bei den Sichtungstagen an Schulen in der Region, wobei Jungen und Mädchen erst Erfahrungen auf den schmalen Brettern machen konnten. Es kam gut an, denn einige Schnupperkinder fanden mittlerweile den Weg zum WSC 07. Klaus Baacke weiß, dass es im Erzgebirge eine Firma gibt, die Matten mit Langlaufspur produziert, doch sei dieses neue, haltbare Material für kleine Vereine nicht erschwinglich.

Zudem haben sich beim WSC für die jungen Skispringer und Kombinierer die Trainingsbedingungen in der dunklen Jahreszeit sichtbar verbessert. Dass Wutha-Farnrodaer Hightech-Unternehmen „Phoenix Mecano“ ersetzte die alten „Funzeln“ der Schanzenlage durch neue, energiesparende LED-Strahler. Das Unternehmen ist schon seit einigen Jahren Förderer des Wintersportclubs.

„Wir haben das Gelände im Endeffekt mit 30 Leuchten ausgestattet. Mit einer Lichtberechnung wurden die optimalen Werte errechnet, um die Aton-Leuchten vom Typ Road Flex und Sirius bestmöglich effizient einzusetzen. Wir haben für das Projekt einen fünfstelligen Betrag investiert“, berichtete Angela Krah, Leiterin Vertrieb Lichttechnik, der Pheonix Mecano GmbH. Die beleuchteten Bakken wirken abends malerisch. „Aber mit Schnee sieht es noch viel besser aus“, sagt Baacke. Die Hoffnung, dass es mal wieder einen richtige Winter in Ruhla gibt, hat er noch nicht aufgegeben.