Debütant Haarala lässt Black Dragons jubeln

Erfurt Der finnische Neuzugang schießt den Erfurter Eishockey-Oberligisten im ersten Einsatz per Doppelpack zum Zwei-Punkte-Sieg gegen Rostock.

Was für einen Einstand! Dank ihres Blitztransfers Santeri Haarala haben die Black Dragons ihre kleine Erfolgsserie am Donnerstag fortsetzen können. Der finnische Stürmer erzielte im ersten Einsatz für den Erfurter Eishockey-Oberligisten zwei Treffer und ließ die Drachen nach Erfolgen über Duisburg und in Leipzig beim 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) n.V. zum dritten Mal innerhalb von fünf Tagen jubeln. Nach seinem 2:1 (45.) zog Haarala in der Overtime entscheidend für den Zwei-Punkte-Sieg ab (62.). Zuvor hatte Philipp Hertel vor vollem Haus den Ausgleich (24.) für den Vierten der Nord-Staffel erzielt. Der holte sich damit vorm schweren Top-Spiel am Samstag beim Tabellendritten Tilburg (19 Uhr) weiteres Selbstvertrauen.

Der 16. Saisonsieg ließ die Halle mit 1200 Zuschauerrn beben und vor allem auch Haarala selbst feiern. Der 23 Jahre alte finnische Zugang soll die Lücke schließen, die die Verletzung von Arnoldas Bosas gerissen hat, der Litauer fällt für den Rest der Saison wohl aus. Erst am ersten Weihnachtsfeiertag war der Center in Thüringen eingetroffen, fügte sich im zweiten Block ausgezeichnet ein und entwickelte auch im Powerplay Druck. Ein Treffer nur sprang im ersten Drittel trotz einiger Erfurter Chancen nicht heraus.

Rostock brauchte acht Minuten, um aufs Tor der Einheimischen zu schießen. Mehr Druck hatte die Mannschaft um Trainer Raphael Joly entfacht, in die Maurice Keil und Luis Müller nach auskurierter Krankheit zurückgekehrt waren. Teilweise minutenlang berannten die Männer in Rot im ersten Abschnitt den Gästekasten, wurden aber zu Beginn des zweiten Drittels kalt erwischt. Maximilian Schaludek brachte den Puck aus einer unübersichtlichen Situation zum 0:1 (21.) ins Tor. Lange hatte die Rostocker Führung nicht Bestand. Mit einem Distanzschuss belohnte Philipp Hertel die Erfurter Bemühungen (24.).

Die beiden bisherigen Partien hatten die Black Dragons 2:1 und 3:2 n.V. gewinnen können und jeweils eine kleine Erfolgsserie der Rostocker gestoppt. Auch diesmal schienen sie auf dem Weg, die Piranhas die Freude zu verhageln. Umso mehr, nachdem Haarala seinen ersten Saisontreffer für sein neues Team erzielt hatte. Den Schuss von Niklas Jakob konnte Goalie Lucas di Beredo abwehren. Beim Nachschuss des Finnen war er geschlagen.

Die Gäste aber kamen kurz vor Ende zurück, nahmen in den letzten beiden Minuten ihren Torwart vom Eis und wurden belohnt. Oskar Bejmo glich zum 2:2 aus (59.).

Wie beim 3:2 vor fünfeinhalb Wochen ging es in die Verlängerung. In der starteten die Drachen mit der Hypothek einer zwei-Minuten-Strafe für Harrison Reed. Noch ehe der Topscorer die Strafe abgesessen hatte, zog Haarala ab und entfachte ein Freudenfest.