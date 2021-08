Defensiv hakt es noch beim 1. FFV Erfurt

Klare Ansprache nach dem Spiel: Was Trainer Gino Heinze (hinten rechts) defensiv von seinem Team sah, gefiel ihm nicht.

Erfurt. Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt gewinnen Testspiel gegen Hertha Zehlendorf mit 4:3. Der Trainer sieht vor dem Test-Kracher bei Bundesligist Carl Zeiss Jena Nachholbedarf in der Abwehr.

Auch wenn es zum zweiten Sieg im fünften Testspiel reichte, fand Gino Heinze danach kritische Worte: „Defensiv arbeiten wir noch nicht gut, machen zum Teil katastrophale Fehler. Auch diesmal haben wir die drei Gegentore quasi selbst geschossen“, meinte der Trainer der Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt nach dem 4:3 gegen den ambitionierten Berliner Verbandsligisten Hertha Zehlendorf.

Schon in den vorherigen Tests, dem 5:3 gegen die C-Junioren des FSV Sömmerda, dem 2:4 gegen Union Berlin (Regionalliga Frauen), dem 2:3 gegen Nürnberg (2. Liga Frauen) und dem 1:8 gegen Gisperslebens B-Junioren hagelte es viele Gegentore. „Ich musste viel umstellen, hatte meist gerade so elf Spielerinnen dabei. Aber wir werden das hinkriegen“, meint Heinze, der von den fünf Neuzugängen die aus Jena zurückgekehrte Pia Huck als sofortige Verstärkung sieht.

Nach 1:0-Führung fielen binnen einer Viertelstunde gegen Zehlendorf fünf Treffer, davon drei für die Gäste. Albeño machte den FFV-Sieg klar (78.). „Offensiv sieht das gut aus, auch diesmal haben wir die Tore schön herausgespielt“, sagt Heinze, der die Defensivarbeit nun im Training in den Fokus rücken will.

Der ultimative Härtetest für sein Team, das am 5. September in die Regionalliga startet, wartet am Sonntag: das Gastspiel beim Bundesligisten FC Carl Zeiss Jena.