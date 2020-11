Die Eispiraten sind mit einer bitteren 6:7 (2:2, 3:2, 1:3)-Niederlage gegen den EV Landshut in die Saison gestartet. Dabei wurden die Crimmitschauer ab der 59. Minute aus allen Siegesträumen gerissen.

Das Spiel begann mit einer kalten Dusche. Gerade einmal 16 Sekunden waren gespielt, als der Nationalspieler und europaerfahrene Felix Schütz für den EV Landshut zur Führung einschob (1.).

Die Westsachsen kamen danach aber besser ins Spiel. Petr Pohl nutzte ein Powerplay und traf sehenswert zum 1:1. Dem Deutsch-Tschechen gelang bei seinem Pflichtspieldebüt für die Eispiraten der Ausgleich (6.). Petzold konnte seinen Schuss in den Winkel nicht parieren.

Auch in der Folge waren die Westsachsen am Drücker, mussten in eigener Überzahl zunächst aber erneut einen Rückstand hinnehmen. Max Hofbauer zimmerte den Puck in den rechten Winkel – keine Chance für Goalie Arnsperger (16.). In doppelter Überzahl schlugen die Eispiraten dann aber zu. Auf Vorlage des bis dato eher unglücklichen Lemay war es Schlenker, der zum 2:2 einschob. Der Kapitän sorgte für den erneuten Ausgleich.

Führung wechselt binnen Minuten

Scott Timmins sorgte dann für einen erfolgreichen Start ins Mitteldrittel. Von Kelly Summers bedient, blieb er vor Petzold ziemlich cool und ließ ihm mit seinem Schuss ins kurze Eck keine Abwehrmöglichkeit – 3:2 (24.). Die Landshuter ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken, so drehten Mühlbauer (28.) und O’Brien (32.) binnen vier Minuten die Partie erneut. Die Berlin-Connection um Patrick Pohl und Felix Thomas tat es den Landshutern kurze Zeit später aber gleich und sorgte dafür, dass die Eispiraten mit einer 5:4-Führung ins letzte Drittel gingen.

Im Schlussabschnitt passierte dann zunächst nicht viel – bis zur 55. Spielminute. Timo Gams‘ harter Schuss prallte von der Bande zurück vor das Tor und von Goalie Petzolds Rücken in das Gehäuse der Gäste. Der Neuzugang traf somit zum 6:4 und zur somit „vermeintlichen Vorentscheidung“.

Es sollten allerdings zwei denkwürdige Minuten anbrechen. Erst nutzte Zach O’Brien die Überzahl zum Anschluss, dann überwand Sebastian Busch Arnsperger nur 24 Sekunden später. Und nach einem Abpraller von Arnsperger reagierte 1:0-Blitztorschütze Felix Schütz am schnellsten und bugsierte den Puck zur Frust der Eispiraten noch über die Torlinie zum 6:7.

Tore: 0:1 Felix Schütz (0:16); 1:1 Petr Pohl (5:04 - PP1), 1:2 Max Hofbauer (15:53 – SH1), 2:2 Vincent Schlenker (16:31 – PP2), 3:2 Scott Timmins (23:28), 3:3 Lukas Mühlbauer (27:06), 3:4 Zach O’Brien (31:26), 4:4 Patrick Pohl (33:39), 5:4 Felix Thomas (36:16), 6:4 Timo Gams (54:32), 6:5 Zach O’Brien (58:13 – PP1), 6:6 Sebastian Busch (58:37), 6:7 Felix Schütz (59:13). Zuschauer: 0