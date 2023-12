Denksportlern der TSG Ruhla gelingt souveräner Heimsieg

Runde vier stand in den Thüringer Schachligen an.

Ruhla Mit 6:2 wurde der Gegner deklassiert, während die zweite Mannschaft mit drei Debütanten einen Teilerfolg verbuchte.

Mit unterschiedlichen Ergebnissen absolvierten die Schach-Landesklässler TSG Ruhla und SV Wartburgstadt (SVW) Eisenach am dritten Advent ihre vierte Saison-Punktspielrunde. Während die Bergstädter an den heimischen Brettern mit 6:2 klar gegen den ESV Meiningen gewannen, unterlag der SVW mit dem gleichen Ergebnis auswärts beim Staffel-Mitfavoriten SC Suhl.

Für die Ruhlaer gewannen Matthias Hagen, Roland Kabisch, Ewald Voß, Volker Brückmann sowie Wilhelm von Otte und Uwe Thrän, die etwas länger als die vier zuerst Genannten zum Sieg brauchten, allesamt in souveräner Manier. Nur Uwe Kirsch an Brett eins und Klaus Fink an Brett vier erwischten nicht ihren besten Tag und unterlagen jeweils.

Für den SVW holten nur Oleksandr Mutka, Sebastian Arnold, Bernd Anschütz und Arthur Lotz jeweils halbe Punkte, während Viatcheslav Minor, Michael Neef, Hans-Georg Leithoff und Hannes Pinau jeweils die Waffen strecken mussten.

Damit rückte die TSG Ruhla mit nunmehr 4:4 Matchpunkten und 20,5 Brettpunkten vorerst auf Tabellenplatz fünf vor, während die Eisenacher mit 1:7 Matchpunkten auf Platz acht (von zehn Mannschaften) stehen. Die nächste Punktspielrunde steigt bereits am 7. Januar.

Ihr Derby absolvierten die Landesklassen-Reserven von SVW Eisenach und TSG Ruhla in Runde vier der Schach-Bezirksklasse Süd: Sie trennten sich im Domizil des SVW 2:2, wobei an drei Brettern die Familie Salzer für Ruhla ihren Punktspieleinstand gab. Die Zwillinge Henrik (gegen Rainer Ciechoradzki) und Lars (gegen Ben Wuchert) erreichten jeweils remis, während ihr Papa Daniel Salzer dem alten SVW-Haudegen Reiner Kursawe unterlag. Den vollen Punkt zum Ausgleich für die Ruhlaer besorgte Steffen Lang gegen Hans-Jörg Hoppe. kf